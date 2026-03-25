Galeria Tábua de 4 milênios registra a ‘primeira reclamação da história’ Considerada por muitos o primeiro “livro de reclamações” da história, uma tábua de argila escrita há cerca de 1.750 a.C. é uma das atrações do Museu Britânico. O objeto foi encontrada nas ruínas da cidade de Ur e tem cerca de 12 cm de altura, 5 de largura e quase 3 de espessura. Por Flipar

Divulgação/Museu Britânico