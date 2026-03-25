Tábua de 4 milênios registra a ‘primeira reclamação da história’

Nela, um comprador reclama de um vendedor que lhe entregou lingotes de cobre de má qualidade e ainda o tratou com falta de respeito.
A mensagem vem da Babilônia, onde hoje fica o Iraque, uma região que já era um importante centro comercial na antiguidade.
Em 1967, o livro 'Letters from Mesopotamia', esccrito pelo especialista em civilizações antigas Leo Oppenheim, reuniu 150 cartas que mostram como era a vida na Mesopotâmia.
O texto foi decifrado da escrita cuneiforme, um sistema que usava símbolos em forma de cunha marcados em tábuas de argila.
Esse método começou a ser usado há cerca de 5.500 anos e foi deixado de lado por volta de 200 a.C., quando o alfabeto passou a ser utilizado, principalmente pelos romanos.
A reclamação fala sobre um desentendimento entre dois comerciantes da época: Nanni acusa Ea-nasir de ter enganado seu mensageiro, entregando cobre ruim e agindo com arrogância.
“Você não fez o que prometeu. Entregou ao meu mensageiro lingotes de cobre de má qualidade e disse que ele poderia levá-los se quisesse ou deixar para lá, mas que fosse embora', começa a carta.
'O que você pensa que eu sou para se atrever a tratar alguém como eu com tanto desprezo? Agora, você tem minha bolsa de dinheiro em território inimigo, então depende de você devolvê-la por completo', continua a mensagem.
'A partir de agora, não aceitarei nenhum material seu que eu não possa selecionar pessoalmente em minha própria casa”, finaliza a inscrição na tábua.
O desfecho da disputa é desconhecido, mas o documento foi reconhecido pelo Guinness Book como 'a reclamação de cliente mais antiga da história'.
Especialistas acreditam que existiam muitas outras reclamações como essa, mas a maioria pode ter sido perdida durante o saque ao Museu Nacional do Iraque, ocorrido em 2003, em Bagdá.
A antiga cidade de Ur, onde a tábua foi encontrada, foi um importante centro sumério localizado na Mesopotâmia, próximo ao rio Eufrates, no atual Iraque.
Fundada por volta de 3.800 a.C., Ur prosperou especialmente durante o terceiro milênio a.C., quando se tornou um centro político, religioso e econômico de grande influência.
A cidade é famosa por seu imponente zigurate, uma espécie de templo em formato de pirâmide escalonada dedicado ao deus-lua Nanna (ou Sin), divindade protetora local.
A cidade também é associada ao patriarca bíblico Abraão, que, segundo a tradição, teria partido de Ur.
Arqueólogos já descobriram túmulos reais ricamente decorados, indicando uma elite com acesso a grande riqueza e elaborados rituais funerários.
A cidade entrou em declínio por volta de 500 a.C., possivelmente devido a mudanças no curso do rio e a invasões. Suas ruínas foram redescobertas no século 19 e escavadas no século 20.