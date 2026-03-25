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Tábua de 4 milênios registra a ‘primeira reclamação da história’

Considerada por muitos o primeiro “livro de reclamações” da história, uma tábua de argila escrita há cerca de 1.750 a.C. é uma das atrações do Museu Britânico. O objeto foi encontrada nas ruínas da cidade de Ur e tem cerca de 12 cm de altura, 5 de largura e quase 3 de espessura.

Por Flipar
Divulgação/Museu Britânico

Nela, um comprador reclama de um vendedor que lhe entregou lingotes de cobre de má qualidade e ainda o tratou com falta de respeito.

Wikimedia Commons/Zunkir

A mensagem vem da Babilônia, onde hoje fica o Iraque, uma região que já era um importante centro comercial na antiguidade.

Wikimedia Commons/Aziz1005

Em 1967, o livro 'Letters from Mesopotamia', esccrito pelo especialista em civilizações antigas Leo Oppenheim, reuniu 150 cartas que mostram como era a vida na Mesopotâmia.

Tuna Ölger/Pixabay

O texto foi decifrado da escrita cuneiforme, um sistema que usava símbolos em forma de cunha marcados em tábuas de argila.

Wikimedia Commons/Cambica

Esse método começou a ser usado há cerca de 5.500 anos e foi deixado de lado por volta de 200 a.C., quando o alfabeto passou a ser utilizado, principalmente pelos romanos.

Wikimedia Commons/Francesco Bini

A reclamação fala sobre um desentendimento entre dois comerciantes da época: Nanni acusa Ea-nasir de ter enganado seu mensageiro, entregando cobre ruim e agindo com arrogância.

Wikimedia Commons/ Avelludo

“Você não fez o que prometeu. Entregou ao meu mensageiro lingotes de cobre de má qualidade e disse que ele poderia levá-los se quisesse ou deixar para lá, mas que fosse embora', começa a carta.

Reprodução

'O que você pensa que eu sou para se atrever a tratar alguém como eu com tanto desprezo? Agora, você tem minha bolsa de dinheiro em território inimigo, então depende de você devolvê-la por completo', continua a mensagem.

Reprodução

'A partir de agora, não aceitarei nenhum material seu que eu não possa selecionar pessoalmente em minha própria casa”, finaliza a inscrição na tábua.

Reprodução

O desfecho da disputa é desconhecido, mas o documento foi reconhecido pelo Guinness Book como 'a reclamação de cliente mais antiga da história'.

Wikimedia Commons/Geni/CC-BY-SA 4.0

Especialistas acreditam que existiam muitas outras reclamações como essa, mas a maioria pode ter sido perdida durante o saque ao Museu Nacional do Iraque, ocorrido em 2003, em Bagdá.

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A antiga cidade de Ur, onde a tábua foi encontrada, foi um importante centro sumério localizado na Mesopotâmia, próximo ao rio Eufrates, no atual Iraque.

Wikimedia Commons/Alli Khalil

Fundada por volta de 3.800 a.C., Ur prosperou especialmente durante o terceiro milênio a.C., quando se tornou um centro político, religioso e econômico de grande influência.

Reprodução/YouTube History with Kayleigh

A cidade é famosa por seu imponente zigurate, uma espécie de templo em formato de pirâmide escalonada dedicado ao deus-lua Nanna (ou Sin), divindade protetora local.

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A cidade também é associada ao patriarca bíblico Abraão, que, segundo a tradição, teria partido de Ur.

Wikimedia Commons/tobeytravels

Arqueólogos já descobriram túmulos reais ricamente decorados, indicando uma elite com acesso a grande riqueza e elaborados rituais funerários.

Wikimedia Commons/Kaufingdude

A cidade entrou em declínio por volta de 500 a.C., possivelmente devido a mudanças no curso do rio e a invasões. Suas ruínas foram redescobertas no século 19 e escavadas no século 20.

Wikimedia Commons/Alli Khalil

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