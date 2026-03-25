Galeria Eles são práticos, mas exigem cuidado: os riscos do uso inadequado de fones de ouvido Funcionais, práticos e com tecnologias cada vez mais avançadas, os fones de ouvidos não foram desenvolvidos apenas para ouvir música. Conheça um pouco da história desse objeto de consumo, que se expandiu cada vez mais no atual século, mas que oferece perigos. Por Flipar

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