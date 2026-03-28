Estilo de Vida Quando vale recorrer à Homeopatia: verdades e mitos do tratamento Os tratamentos com homeopatia estão frequentemente sob controvérsia. Uns gostam, outros não. Por isso, veja algumas informações que podem te ajudar a definir se você é ou não um adepto da modalidade. Por Flipar

Imagem de Seksak Kerdkanno por Pixabay