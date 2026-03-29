Animais

Tem cada uma… Veja curiosidades sobre diversas espécies de aves

Corvo - Os corvos são capazes de reconhecer rostos humanos e guardar “memória emocional”. Estudos mostram que eles podem lembrar de pessoas que os ameaçaram por anos e até alertar outros da espécie.

Por Flipar
Aernout Bouwman por Pixabay

Beija-flor - É a única ave que consegue voar para trás de forma controlada. Suas asas batem até 80 vezes por segundo, permitindo manobras que lembram mais insetos do que aves.

Flickr Minder Cheng

Albatroz - Pode passar anos sem tocar terra firme. Ele dorme enquanto plana sobre o oceano, usando correntes de ar para economizar energia em voos extremamente longos.

wikimedia commons Antoine Lamielle

Pinguim-imperador - Os machos são responsáveis por chocar os ovos durante o inverno antártico. Eles ficam semanas sem se alimentar, equilibrando o ovo sobre os pés para protegê-lo do frio.

Denis Luyten/Wikimédia Commons

Papagaio - Além de imitar sons, muitos papagaios compreendem contexto. Algumas espécies conseguem associar palavras a significados, demonstrando um nível surpreendente de inteligência.

GIANNIZZZERO wikimedia commons

Avestruz - Apesar de não voar, é a ave mais rápida em terra, podendo atingir cerca de 70 km/h. Seus olhos são maiores que o cérebro, o que é uma curiosidade pouco comentada.

Hombre D. Hojalata / commons wikimedia

Coruja - Consegue girar a cabeça em até 270 graus. Isso acontece porque possui mais vértebras no pescoço do que a maioria das aves e um sistema especial de circulação sanguínea.

Reprodução / Paulo Bahiano MV @paulo_bahiano_

Flamingo - Nasce com penas acinzentadas e só adquire a cor rosa ao longo do tempo. A tonalidade vem da alimentação rica em carotenoides, como pequenos crustáceos.

DickDaniels/Wikimédia Commons

Falcão-peregrino - É o animal mais rápido do mundo, atingindo mais de 300 km/h em mergulho. Essa velocidade é usada para capturar presas em pleno voo.

Pixabay

Galo - Não canta apenas ao amanhecer por causa da luz. Ele possui um “relógio biológico” interno que o faz cantar em horários regulares, mesmo no escuro.

Imagem de Andreas Neumann por Pixabay

Casuar - Considerado uma das aves mais perigosas do mundo. Possui uma garra afiada nas pernas que pode causar ferimentos graves quando se sente ameaçado.

Anja Schröder por Pixabay

Andorinha - Algumas espécies percorrem mais de 10 mil quilômetros em migrações anuais. Elas retornam ao mesmo local todos os anos com incrível precisão.

Imagem de TheOtherKev por Pixabay

Kiwi - Tem um olfato muito desenvolvido, algo raro entre aves. Usa o bico longo para farejar alimentos no solo, comportamento mais comum em mamíferos.

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