Tem cada uma… Veja curiosidades sobre diversas espécies de aves

Beija-flor - É a única ave que consegue voar para trás de forma controlada. Suas asas batem até 80 vezes por segundo, permitindo manobras que lembram mais insetos do que aves.
Albatroz - Pode passar anos sem tocar terra firme. Ele dorme enquanto plana sobre o oceano, usando correntes de ar para economizar energia em voos extremamente longos.
Pinguim-imperador - Os machos são responsáveis por chocar os ovos durante o inverno antártico. Eles ficam semanas sem se alimentar, equilibrando o ovo sobre os pés para protegê-lo do frio.
Papagaio - Além de imitar sons, muitos papagaios compreendem contexto. Algumas espécies conseguem associar palavras a significados, demonstrando um nível surpreendente de inteligência.
Avestruz - Apesar de não voar, é a ave mais rápida em terra, podendo atingir cerca de 70 km/h. Seus olhos são maiores que o cérebro, o que é uma curiosidade pouco comentada.
Coruja - Consegue girar a cabeça em até 270 graus. Isso acontece porque possui mais vértebras no pescoço do que a maioria das aves e um sistema especial de circulação sanguínea.
Flamingo - Nasce com penas acinzentadas e só adquire a cor rosa ao longo do tempo. A tonalidade vem da alimentação rica em carotenoides, como pequenos crustáceos.
Falcão-peregrino - É o animal mais rápido do mundo, atingindo mais de 300 km/h em mergulho. Essa velocidade é usada para capturar presas em pleno voo.
Galo - Não canta apenas ao amanhecer por causa da luz. Ele possui um “relógio biológico” interno que o faz cantar em horários regulares, mesmo no escuro.
Casuar - Considerado uma das aves mais perigosas do mundo. Possui uma garra afiada nas pernas que pode causar ferimentos graves quando se sente ameaçado.
Andorinha - Algumas espécies percorrem mais de 10 mil quilômetros em migrações anuais. Elas retornam ao mesmo local todos os anos com incrível precisão.
Kiwi - Tem um olfato muito desenvolvido, algo raro entre aves. Usa o bico longo para farejar alimentos no solo, comportamento mais comum em mamíferos.