Animais Tem cada uma… Veja curiosidades sobre diversas espécies de aves Corvo - Os corvos são capazes de reconhecer rostos humanos e guardar “memória emocional”. Estudos mostram que eles podem lembrar de pessoas que os ameaçaram por anos e até alertar outros da espécie. Por Flipar

Aernout Bouwman por Pixabay