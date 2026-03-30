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Eslováquia cria lei que vira piada nas redes

O Parlamento da Eslováquia aprovou uma lei inusitada que limita a velocidade a 6 quilômetros por hora nas calçadas de áreas urbanas.

Por Flipar
Reprodução do Flickr Florentino Fondevila Martinez

A limitação abrange patinetes elétricas, ciclistas e... pedestres com o argumento de tentar reduzir acidentes em vias compartilhadas. A medida virou alvo de críticas e piadas nas redes sociais.

Jozef Kotuli?/ Wikimédia Commons

A nova regra chegou a ser chamada de 'absurda' pela oposição, especialmente devido à ausência de clareza sobre como o limite seria fiscalizado.

Reprodução do Flickr Fabrício Azevedo

O próprio Ministério do Interior sugeriu que seria mais sensato proibir os patinetes. E teve gente dizendo que quem corresse para pegar ônibus correria risco de multa.

Imagem de jandzur por Pixabay

A Eslováquia, cujo nome oficial é República Eslovaca, é um país da Europa Central com cerca de 5,7 milhões de habitantes.

Imagem de myshoun por Pixabay

O país não tem saída para o mar e faz fronteira com a República Tcheca e Áustria a oeste, Polônia a norte, Ucrânia a leste e Hungria a sul.

Marcin Szala/Wikimédia Commons

Sua capital é Bratislava, que é conhecida por ser a única capital do mundo a fazer fronteira com dois países: Áustria e Hungria.

Imagem de Andrea por Pixabay

Uma atração curiosa da cidade é a famosa estátua de um operário saindo de um bueiro, conhecida como ?umil.

Reprodução do Flickr Silver Chew

O território eslovaco é predominantemente montanhoso, marcado pela presença da cordilheira dos Cárpatos, onde se encontram os picos elevados das montanhas Tatra.

Reprodução do Flickr Manuel Ribeiro

Essa região dos Tatras é popular por suas trilhas, estações de esqui e lagos glaciais, sendo um destino popular para turismo de natureza.

Indrik myneur/Wikimédia Commons

A Eslováquia também abriga inúmeras cavernas, algumas reconhecidas como Patrimônio Mundial, como Dobsinská Ice Cave, conhecida por suas formações de gelo.

Wikimedia Commons/dariusz wo?niak

O país é conhecido pela alta escolarização de sua população e desfruta de um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito elevado.

Reprodução do Flickr Werner Funk

Outro símbolo do país são as centenas de castelos, incluindo o Castelo de Bratislava e o Castelo de Spiš, um dos maiores da Europa.

Civertan/Wikimédia Commons

A cultura eslovaca é fortemente influenciada por tradições folclóricas, música típica com instrumentos como a fujara (um tipo de flauta de madeira considerada patrimônio cultural pela UNESCO).

Reprodução do Flickr Manuel Ribeiro

A independência da Eslováquia como Estado soberano ocorreu pacificamente em 1º de janeiro de 1993, com a divisão do território em dois países, Eslováquia e República Tcheca.

Jan/Unsplash

A economia eslovaca é considerada uma das mais industrializadas da Europa Central. O país é membro da União Europeia desde 2004 e tem o euro como moeda oficial.

Imagem de Michaela Wachter por Pixabay

O país também é conhecido pela boa qualidade dos seus vinhos e cervejas locais, com destaque para a região vinícola de Tokaj.

Marcin Szala/Wikimédia Commons

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