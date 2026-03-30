Galeria Saiba evitar zumbidos no ouvido e livre-se do incômodo Zumbido no ouvido, ou tinnitus, é a percepção de sons sem origem externa, como apitos ou chiados. Isso acontece em um ou nos dois ouvidos e existem diversas causas, afetando a qualidade de vida de quem convive com o problema. Por Flipar

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