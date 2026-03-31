Empreendedora de Sa?o Paulo fatura R$ 6 milho?es com venda de pa?es de mel

Rosana Fernandes começou a fazer pães de mel e percebeu o potencial do produto depois de fazer sucesso dentro da própria família no aniversário do marido, Carlos. As informações são do UOL.
O que começou com fornadas caseiras evoluiu para uma rede de 15 unidades que faturou R$ 6 milhões em 2025. O nome 'Dolce Ricordo Pães de Mel' foi dado na inauguração da primeira loja, em 2016.
A empresa produz cerca de 65 mil pães de mel por mês em fábrica própria e vende vada doce a R$ 10, em média. Também há kits, caixas de presente e latas colecionáveis. O faturamento médio mensal das unidades é de R$ 40 mil, com lucro variando entre 17% e 20%.
O pão de mel é um doce tradicional preparado com farinha, mel, açúcar canela, cravo e chocolate, conhecido pelo sabor marcante e pela textura macia e aromática.
Sua origem remonta à Europa medieval, quando padeiros misturavam mel e especiarias para produzir pães doces usados tanto na alimentação quanto em celebrações religiosas.
A versão que é conhecida hoje tomou forma especialmente na Alemanha e na Rússia, onde a adição de especiarias como canela, cravo e gengibre servia tanto para mascarar sabores quanto para conservar o alimento.
Originalmente, não havia cobertura de chocolate; esta foi uma adaptação posterior que buscava equilibrar a umidade da massa e prolongar sua validade. A tradição conta que o doce se tornou popular em mosteiros e cortes europeias antes de ganhar o mundo através das rotas comerciais.
Atualmente, o pão de mel é extremamente popular em países como a Alemanha, onde o Lebkuchen é um ícone natalino, e na Rússia, famoso pelo Pryanik, termo russo para 'especiarias'.
No Brasil, o doce se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural e comercial, sendo presença constante em festas, cafés e como fonte de renda para pequenos produtores artesanais.
Apesar do nome, o pão de mel não é exatamente um pão, mas sim um tipo de bolo especiado e sua produção caseira é relativamente simples, o que facilita a comercialização em pequena escala.
Algumas receitas modernas incluem versões integrais, veganas ou sem lactose. No Brasil, ele é consumido durante todo o ano e não apenas no Natal, como em algumas regiões da Europa.