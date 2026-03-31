Galeria

Empreendedora de Sa?o Paulo fatura R$ 6 milho?es com venda de pa?es de mel

Após participar de cursos de confeitaria, uma empreendedora de 57 anos, moradora de São Paulo, conseguiu transformar um hobby iniciado em 2015 em um negócio milionário.

Por Flipar
Reprodução @paesdemeldolcericordo

Rosana Fernandes começou a fazer pães de mel e percebeu o potencial do produto depois de fazer sucesso dentro da própria família no aniversário do marido, Carlos. As informações são do UOL.

Divulgac?a?o

O que começou com fornadas caseiras evoluiu para uma rede de 15 unidades que faturou R$ 6 milhões em 2025. O nome 'Dolce Ricordo Pães de Mel' foi dado na inauguração da primeira loja, em 2016.

Reprodução @paesdemeldolcericordo

A empresa produz cerca de 65 mil pães de mel por mês em fábrica própria e vende vada doce a R$ 10, em média. Também há kits, caixas de presente e latas colecionáveis. O faturamento médio mensal das unidades é de R$ 40 mil, com lucro variando entre 17% e 20%.

Reprodução @paesdemeldolcericordo

O pão de mel é um doce tradicional preparado com farinha, mel, açúcar canela, cravo e chocolate, conhecido pelo sabor marcante e pela textura macia e aromática.

Reprodução @paesdemeldolcericordo

Sua origem remonta à Europa medieval, quando padeiros misturavam mel e especiarias para produzir pães doces usados tanto na alimentação quanto em celebrações religiosas.

estelle heitz/Pixabay

A versão que é conhecida hoje tomou forma especialmente na Alemanha e na Rússia, onde a adição de especiarias como canela, cravo e gengibre servia tanto para mascarar sabores quanto para conservar o alimento.

Flickr - Johan Bryggare

Originalmente, não havia cobertura de chocolate; esta foi uma adaptação posterior que buscava equilibrar a umidade da massa e prolongar sua validade. A tradição conta que o doce se tornou popular em mosteiros e cortes europeias antes de ganhar o mundo através das rotas comerciais.

Flickr - Turku Gingerbread

Atualmente, o pão de mel é extremamente popular em países como a Alemanha, onde o Lebkuchen é um ícone natalino, e na Rússia, famoso pelo Pryanik, termo russo para 'especiarias'.

Flickr - charley1965

No Brasil, o doce se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural e comercial, sendo presença constante em festas, cafés e como fonte de renda para pequenos produtores artesanais.

Reproduc?a?o/Freepik

Apesar do nome, o pão de mel não é exatamente um pão, mas sim um tipo de bolo especiado e sua produção caseira é relativamente simples, o que facilita a comercialização em pequena escala.

Reproduc?a?o/topntp26

Algumas receitas modernas incluem versões integrais, veganas ou sem lactose. No Brasil, ele é consumido durante todo o ano e não apenas no Natal, como em algumas regiões da Europa.

Reproduc?a?o/Instagram

Veja Mais