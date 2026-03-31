Galeria Com anticorpo raro no sangue, doador salvou a vida de milhões de bebês antes de morrer aos 88 anos O australiano James Harrison entrou para a história por um gesto de solidariedade que virou uma marca na área médica. Ele se tornou um dos mais notáveis doadores de sangue do mundo antes de falecer aos 88 anos em fevereiro de 2025. Por Flipar

Divulgação/Australian Red Cross Lifeblood