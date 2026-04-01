Celebridades e TV 102 anos do nascimento de Marlon Brando: astro que recusou Oscar teve vida de sucessos e polêmicas No dia 3 de abril de 2026 faz 102 anos do nascimento de Marlon Brando, um dos atores mais influentes e icônicos da história do cinema. Brando revolucionou a atuação ao trazer um realismo intenso e uma profundidade psicológica a seus personagens ao longo de toda sua carreira. Por Flipar

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