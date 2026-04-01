Animais Tartaruga-de-couro: a maior do mundo e ameaçada de extinção A tartaruga-de-couro é a maior tartaruga marinha do planeta e uma das mais antigas linhagens de répteis. Sua origem remonta a mais de 100 milhões de anos, mantendo características únicas ao longo da evolução. Por Flipar

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