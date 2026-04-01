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Tartaruga-de-couro: a maior do mundo e ameaçada de extinção

A tartaruga-de-couro é a maior tartaruga marinha do planeta e uma das mais antigas linhagens de répteis. Sua origem remonta a mais de 100 milhões de anos, mantendo características únicas ao longo da evolução.

Por Flipar
flickr - U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region

Ela tem distribuição global, sendo encontrada em oceanos tropicais e temperados. No Brasil, áreas como o Espírito Santo litoral norte concentram importantes locais de reprodução e desova.

domínio público

A reprodução ocorre principalmente em praias arenosas, onde as fêmeas retornam ao local onde nasceram. Elas depositam dezenas de ovos por ninhada, repetindo o processo várias vezes ao longo da temporada reprodutiva.

Reprodução Tv Globo

O tempo de vida dessa espécie pode ultrapassar 50 anos, embora ainda haja incertezas sobre sua longevidade total. Sua maturidade é tardia, o que torna a recuperação populacional mais lenta.

Domínio público

Entre as peculiaridades, destaca-se o casco flexível, diferente das demais tartarugas. Além disso, consegue mergulhar a grandes profundidades e regular a temperatura corporal, permitindo viver até em águas frias.

Dtobias - wikimedia commons

Apesar de sua resistência, está sob risco de extinção devido à pesca acidental, ingestão de plástico e destruição de habitats. A conservação depende de proteção das praias e redução da poluição nos oceanos.

Steve Garvie wikimedia commons

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