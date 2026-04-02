Estilo de Vida Wasabi x raiz-forte: entenda por que eles parecem iguais, mas são bem diferentes O wasabi e a raiz-forte são frequentemente confundidos, especialmente porque ambos provocam uma sensação picante intensa. Apesar disso, tratam-se de plantas diferentes, com origens e características próprias. A semelhança no ardor é o principal motivo da associação entre elas. Por Flipar

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