Essa característica desperta interesse tanto pela criatividade quanto pelo desafio de construção. Acabam sendo motivo de desafios e brincadeiras.
Palavras simples como “ovo”, “arara”, “radar” e “reviver” são exemplos clássicos. Mesmo curtas, elas mostram bem como funciona esse tipo de formação.
O fenômeno também aparece nos números, mantendo a mesma lógica. Exemplos como 121, 1331 e 2002 seguem esse padrão curioso.
E isso ocorre também com frases. Veja alguns xemplos: “A cara rajada da jararaca.” 'Roma me tem amor.” “O lobo ama o bolo.” “Luz azul.”
“A torre da derrota” “Após a sopa” “A diva em Argel alegra-me a vida” “A droga da gorda”
“A base do teto desaba.” “Anotaram a data da maratona.” “A mala nada na lama.” “O galo ama o lago.”