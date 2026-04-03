Educação

Palíndromos: palavras e frases que também se leem de trás para frente

Os palíndromos são uma curiosidade linguística que chama atenção pela simetria das palavras e frases. Eles podem ser lidos da mesma forma de trás para frente, sem perder o sentido.

Por Flipar
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Essa característica desperta interesse tanto pela criatividade quanto pelo desafio de construção. Acabam sendo motivo de desafios e brincadeiras.

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Palavras simples como “ovo”, “arara”, “radar” e “reviver” são exemplos clássicos. Mesmo curtas, elas mostram bem como funciona esse tipo de formação.

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O fenômeno também aparece nos números, mantendo a mesma lógica. Exemplos como 121, 1331 e 2002 seguem esse padrão curioso.

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E isso ocorre também com frases. Veja alguns xemplos: “A cara rajada da jararaca.” 'Roma me tem amor.” “O lobo ama o bolo.” “Luz azul.”

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“A torre da derrota” “Após a sopa” “A diva em Argel alegra-me a vida” “A droga da gorda”

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“A base do teto desaba.” “Anotaram a data da maratona.” “A mala nada na lama.” “O galo ama o lago.”

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