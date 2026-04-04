Galeria Nem todas as ervas são inofensivas; veja as que exigem moderação Há séculos, ervas aromáticas e medicinais fazem parte da alimentação humana. Além de intensificar sabores, elas possuem compostos naturais que podem contribuir para a digestão, estimular a circulação e favorecer o bem-estar geral. Por Flipar

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