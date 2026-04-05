Galeria Ponte mais famosa de Praga tem estátua da ‘sorte’ para quem a encosta Em 9 de julho de 1357 começou a construção da Ponte Carlos, em Praga, hoje na República Tcheca. Com o tempo, a estrutura tornou-se um dos símbolos mais conhecidos da cidade e um importante marco histórico e arquitetônico. Por Flipar

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