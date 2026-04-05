Galeria Famosa mundialmente, Veneza tem 100 ilhotas conectadas por pontes e belos canais Veneza, situada no nordeste da Itália, foi construída sobre mais de cem ilhas ligadas por canais e pontes. As gôndolas e a arquitetura renascentista e gótica fazem da cidade um dos destinos mais românticos e admirados do mundo. Por Flipar

Jorge Franganillo/Wikimedia Commons