Hugo Calderano conquista bronze na Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Com o passar do tempo, Hugo aprimorou sua técnica e consistência e passou a acumular resultados ainda mais relevantes nas competições. Com isso, alcançou posições inéditas para um atleta, não só do Brasil, mas também de países fora da Europa e da Ásia. Ele chegou a alcançar a posição número 2 do ranking mundial e fez campanhas históricas em competições importantes, como nas Olimpíadas.