Hugo Calderano conquista bronze na Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Como não há disputa pelo terceiro lugar, apesar da derrota, ele garantiu um lugar no pódio. A Copa do Mundo de Tênis de Mesa está entre as competições mais importantes da modalidade, ao lado do Campeonato Mundial e dos Jogos Olímpicos, e reúne todos os anos os principais atletas do ranking internacional.
Terceiro colocado no ranking mundial, Hugo era o atual campeão da competição. Após o final da partida, ele comemorou o resultado e a medalha de bronze, agradeceu o apoio que recebeu durante toda a competição dos torcedores e destacou o quanto esse apoio é importante para ele.
Saiba mais, a seguir, sobre Hugo Calderano. Nascido em 22 de junho de 1996, no Rio de Janeiro, ele é o primeiro homem de fora dos continentes asiático ou europeu a conquistar um título mundial individual e é considerado o maior jogador da modalidade na América Latina. Ficou mais conhecido em todo o Brasil em 2024, após se destacar nos Jogos Olímpicos.
Hugo começou a treinar tênis de mesa em 2005. Nos primeiros anos, participou de algumas competições nacionais e conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro na categoria pré-mirim e no Latino Americano Mirim. Dois anos depois, também conquistou a medalha de bronze na competição internacional Latino Americano Mirim. Com isso, em 2009, recebeu o Prêmio Brasil Olímpico como melhor atleta das Olimpíadas Escolares.
Mas, na infância, ele não praticava somente o tênis de mesa. Ele integrou a seleção estadual de vôlei do Rio de Janeiro e conquistou o título estadual pre-mirim no salto em distância, no atletismo. Foi somente aos 14 anos, em 2010, que se mudou para São Caetano do Sul para treinar com a seleção brasileira de tênis de mesa e focar apenas nesse esporte.
Na adolescência, Hugo Calderano conquistou várias competições, como o Aberto da Polônia Infantil, tornou se o mais jovem campeão de uma etapa do Circuito Mundial adulto da ITTF, conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014, a primeira medalha olímpica do tênis de mesa brasileiro, além do ouro por equipes nos Jogos Pan Americanos de Toronto. Assim, tornou se um dos principais nomes do esporte.
Com o passar do tempo, Hugo aprimorou sua técnica e consistência e passou a acumular resultados ainda mais relevantes nas competições. Com isso, alcançou posições inéditas para um atleta, não só do Brasil, mas também de países fora da Europa e da Ásia. Ele chegou a alcançar a posição número 2 do ranking mundial e fez campanhas históricas em competições importantes, como nas Olimpíadas.
Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Hugo Calderano chegou como cabeça de chave nº 4 e melhor atleta não asiático do ranking mundial. Durante a campanha, fez história ao se tornar o primeiro latino americano a alcançar as quartas de final no tênis de mesa olímpico. A trajetória terminou nessa fase, após derrota para o alemão Dimitrij Ovtcharov.
Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Hugo fez uma campanha histórica ao chegar à semifinal e se tornar o primeiro atleta fora da Europa e da Ásia a alcançar essa fase no tênis de mesa na disputa individual. No torneio, ele foi derrotado por Truls Möregårdh na semifinal e Félix Lebrun na disputa pelo bronze, terminando a competição na quarta colocação. Na disputa por equipes, o Brasil chegou às quartas de final.
Em 2025, Hugo Calderano fez história ao se tornar campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa e o primeiro atleta fora da China e da Europa a conquistar o título. Na campanha, eliminou em sequência os números 3, 2 e 1 do mundo. Pouco tempo depois, também chegou à final do Campeonato Mundial e conquistou a medalha de prata.
Hugo Calderano também se destaca por sua inteligência. Ele aprendeu a ler e escrever sozinho aos 4 anos, fala sete idiomas, português, inglês, espanhol, alemão, mandarim, francês e italiano, e sabe as capitais de todos os países. Além disso, tem um recorde pessoal de 5,3 segundos para montar um cubo mágico no modelo tradicional 3×3 e sabe tocar instrumentos como ukulele e violão.