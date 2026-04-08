Galeria Parasita subterrânea e ‘sequestradora de insetos’: conheça 6 plantas da flora brasileira que parecer ter vindo de outro planeta Embora muitas pessoas associem plantas apenas a organismos verdes que crescem em busca de luz solar, a botânica mostra uma realidade muito mais diversa e surpreendente. Devido a milênios de pressões evolutivas em ecossistemas hostis ou com escassez de nutrientes, certos organismos desenvolveram capacidades impressionantes para garantir sua sobrevivência. Entre essas adaptações extraordinárias estão vegetais que se alimentam de pequenos animais, flores que exalam odores de matéria orgânica em dec Por Flipar

Montagem/iNaturalist