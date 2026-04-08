Galeria

Parasita subterrânea e ‘sequestradora de insetos’: conheça 6 plantas da flora brasileira que parecer ter vindo de outro planeta

Embora muitas pessoas associem plantas apenas a organismos verdes que crescem em busca de luz solar, a botânica mostra uma realidade muito mais diversa e surpreendente. Devido a milênios de pressões evolutivas em ecossistemas hostis ou com escassez de nutrientes, certos organismos desenvolveram capacidades impressionantes para garantir sua sobrevivência. Entre essas adaptações extraordinárias estão vegetais que se alimentam de pequenos animais, flores que exalam odores de matéria orgânica em dec

Por Flipar
Montagem/iNaturalist

'Predadora de folhas pegajosas': A Drosera communis é uma pequena planta carnívora que aparenta delicadeza, mas possui folhas cobertas por gotas pegajosas de mucilagem usadas para capturar insetos.

iNaturalist/tele_daniel

Estudos realizados na Serra do Cipó, em Minas Gerais, mostram que essa estratégia é uma adaptação ao ambiente. A espécie é comum em áreas úmidas dos campos rupestres, além de regiões da Mata Atlântica e do Cerrado.

iNaturalist/nabelima

Ao contrário da maioria das plantas, ela não possui folhas nem realiza fotossíntese. Em vez de produzir seu próprio alimento com a luz solar, ela se conecta às raízes de outras árvores para retirar os nutrientes necessários à sobrevivência. Quando aparece na superfície, revela uma estrutura que lembra pequenos tubérculos.

Flickr - yakovlev.alexey

Plantas-jarro: No cume do Monte Roraima, situado na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, habita o gênero carnívoro Heliamphora, cujas folhas em forma de jarro funcionam como armadilhas que acumulam água da chuva e capturam insetos atraídos pelo néctar.

Wikimedia Commons/Falconaumanni

Essas espécies são típicas dos chamados tepuis, montanhas isoladas que funcionam como “ilhas biológicas” e favorecem o surgimento de organismos únicos e altamente especializados. O isolamento desses ambientes contribuiu para a evolução de várias plantas exclusivas dessas regiões.

Flickr - incidencematrix

Além da aparência marcante, essa planta se destaca por ter uma grande durabilidade, mantendo sua forma mesmo após secas por longos períodos — característica que deu origem a seu nome popular.

Wikimedia Commons/André Ganzarolli Martins

'Árvore de veludo': A Wunderlichia mirabilis é uma espécie típica dos topos rochosos do Cerrado, conhecida por suas inflorescências cobertas por densos pelos brancos que lembram bolas de algodão. Pode chegar até 2 a 3 metros de altura.

iNaturalist/Márcia Cristina Martins da Silva

Essa característica não é apenas estética, mas uma adaptação evolutiva crucial que protege a planta contra a forte radiação solar e minimiza a perda de umidade em seu habitat, que costuma ser extremamente seco.

iNaturalist/enchplant

Veja Mais