É espumante, champanhe ou prosecco? Entenda a diferença entre os termos

De forma geral, espumante é o nome dado a qualquer vinho que passa por uma segunda fermentação responsável pela formação das borbulhas naturais. Essa fermentação pode ocorrer dentro da própria garrafa ou em tanques pressurizados, dependendo do método utilizado.
O champanhe, por sua vez, é um tipo específico de espumante que possui 'Denominação de Origem Protegida' (DOP), ou seja, só pode ser produzido exclusivamente na região de Champagne, na França.
Para receber esse nome, a bebida deve ser feita com uvas tradicionais como Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier e passar pelo método clássico, no qual a segunda fermentação ocorre dentro da garrafa.
Além disso, o champanhe é elaborado obrigatoriamente pelo método tradicional ('Método Champenoise'), no qual a segunda fermentação ocorre dentro da própria garrafa, resultando em aromas complexos de leveduras e brioche.
Já o prosecco é um espumante de origem italiana, especificamente das regiões de Vêneto e Friuli-Venezia Giulia, e utiliza principalmente a uva Glera. Diferentemente do champanhe, ele utiliza principalmente o método Charmat.
Neste processo, a segunda fermentação acontece em grandes tanques de aço inoxidável sob pressão, o que ajuda a preservar o frescor e as notas frutadas e florais da uva, resultando em uma bebida mais leve e acessível para o consumo imediato.
A confusão entre essas bebidas ocorre principalmente por serem todas servidas em taças semelhantes e reagem com borbulhas parecidas. No entanto, as diferenças são marcantes.
Enquanto o champanhe foca na estrutura, elegância e longevidade, o prosecco celebra a vivacidade e a simplicidade aromática. Além da geografia e do método, o tempo de contato com as borras no champanhe costuma ser de anos, enquanto no prosecco esse período é reduzido para poucos meses.
Outra diferença relevante está relacionada à pressão interna presente nas garrafas, que costuma ser mais elevada no champanhe. Isso favorece a formação de bolhas menores, mais delicadas e persistentes, resultando em um perlage mais elegante e duradouro na taça.
Em termos de sabor, o champanhe costuma apresentar notas de pão tostado e frutas secas, resultado do envelhecimento prolongado. Já o prosecco tende a destacar aromas florais e frutados, com sensação mais leve e refrescante.
Existem ainda espumantes produzidos em diversos países, inclusive no Brasil, com excelente qualidade e estilos variados. A escolha entre eles depende do paladar, da ocasião e do tipo de harmonização desejada.