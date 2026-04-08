Galeria É espumante, champanhe ou prosecco? Entenda a diferença entre os termos O mundo das bebidas borbulhantes é repleto de história, sofisticação e nuances técnicas que muitas vezes passam despercebidas pelo consumidor comum em momentos de celebração. No centro dessa temática estão os vinhos espumantes, uma categoria ampla que engloba diversos rótulos icônicos ao redor do globo, cada um com sua identidade própria. A magia dessas bebidas reside na presença de dióxido de carbono dissolvido, que cria a efervescência e a textura característica que encanta paladares há século Por Flipar

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