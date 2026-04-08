Galeria Bolívia é vizinho pouco lembrado pelos brasileiros, mas tem atrativos para os turistas A Bolívia, antiga colônia espanhola, reúne influências da cultura inca e abriga paisagens e construções que despertam a curiosidade de visitantes. Conheça um pouco da história, da arquitetura e das belezas naturais desse país vizinho do Brasil, ainda menos procurado por turistas do que destinos como Argentina e Uruguai. Por Flipar

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