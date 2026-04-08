Gastronomia Saborosas versões de doce de leite em diversos países; veja O doce de leite está entre as sobremesas mais apreciadas em diferentes países. Produzido a partir do cozimento prolongado de leite com açúcar, ele se destaca pela textura cremosa e pode ser consumido sozinho ou como recheio em diversas receitas. Por Flipar

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