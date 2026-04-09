Estilo de Vida ‘Capital do Oeste Paulista’, Presidente Prudente atrai moradores em busca de qualidade de vida Localizada no interior do estado de São Paulo, a cidade de Presidente Prudente se consolidou ao longo dos últimos anos como um dos principais polos urbanos do oeste paulista. Conhecido como “capital do Oeste”, o município combina desenvolvimento econômico, qualidade de vida e infraestrutura, fatores que ajudam a explicar seu elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), de aproximadamente 0,846, considerado alto dentro dos padrões brasileiros. Essa combinação de fatores também tem atraído novo Por Flipar

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