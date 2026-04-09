Estilo de Vida

‘Capital do Oeste Paulista’, Presidente Prudente atrai moradores em busca de qualidade de vida

Localizada no interior do estado de São Paulo, a cidade de Presidente Prudente se consolidou ao longo dos últimos anos como um dos principais polos urbanos do oeste paulista. Conhecido como “capital do Oeste”, o município combina desenvolvimento econômico, qualidade de vida e infraestrutura, fatores que ajudam a explicar seu elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), de aproximadamente 0,846, considerado alto dentro dos padrões brasileiros. Essa combinação de fatores também tem atraído novo

Por Flipar
Reprodução do Flickr Fernando Homero

A história da cidade remonta ao início do século 20, quando a região ainda era marcada por grandes propriedades rurais. A fundação oficial ocorreu em 1917, liderada pelo coronel Francisco de Paula Goulart, com o objetivo de ocupar e desenvolver o interior paulista.

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O nome do município homenageia Prudente de Morais, primeiro presidente civil do país. O crescimento inicial foi impulsionado pela expansão da agricultura, especialmente do café, e pela chegada da ferrovia Sorocabana, que integrou a cidade a importantes rotas comerciais e acelerou sua urbanização.

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Presidente Prudente está situada a cerca de 550 quilômetros da capital paulista, em uma posição estratégica que a transforma em referência regional para municípios vizinhos. Ao longo do tempo, deixou de depender da economia agrícola e passou a se destacar principalmente no setor de serviços, que hoje é o principal motor econômico local.

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O município também abriga centenas de indústrias, com destaque para segmentos como o alimentício, frigorífico, de bebidas, materiais de construção e transformação de plásticos. Parte dessa produção é destinada ao mercado externo, com exportações que incluem carne processada, derivados agrícolas e insumos industriais.

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O alto nível de desenvolvimento humano é resultado de avanços em áreas como educação, saúde e renda. Presidente Prudente apresenta IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) em torno de 0,846, o que a coloca na faixa considerada alta e entre os 200 municípios mais bem avaliados do país nesse indicador.

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Além dos indicadores socioeconômicos, a cidade também chama atenção pela infraestrutura urbana e oferta de serviços. O município abriga instituições de ensino superior de destaque, como a Unoeste (Universidade do Oeste Paulista) como a maior instituição particular, e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp.

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Na área da saúde, Presidente Prudente é referência regional com unidades como o Hospital Regional de Presidente Prudente e o Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira, além de clínicas e centros especializados.

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O comércio diversificado e as boas opções de mobilidade, com trânsito que flui bem, completam a estrutura urbana, características que transformam o município em polo regional. Esse conjunto de fatores contribui para atrair novos moradores, especialmente estudantes, profissionais liberais e famílias em busca de uma rotina mais tranquila.

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No campo cultural e turístico, Presidente Prudente oferece espaços de lazer e convivência que reforçam sua qualidade de vida. Entre os destaques estão o Parque do Povo, um dos principais cartões-postais da cidade, e o Sesc Thermas, que reúne atividades culturais, esportivas e recreativas.

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Espaços como o Parque Ecológico Cidade da Criança, voltado ao lazer familiar, a Praça 9 de Julho e equipamentos culturais como o Centro Cultural Matarazzo também fazem parte do cotidiano da cidade, que se destaca pelo ambiente acolhedor e pela sensação de segurança, frequentemente apontada como superior à de grandes centros urbanos.

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Com uma trajetória marcada por crescimento planejado e indicadores sociais positivos, Presidente Prudente se destaca como exemplo de cidade média brasileira que conseguiu aliar desenvolvimento econômico e qualidade de vida.

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