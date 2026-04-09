Galeria Rio Danúbio: o gigante europeu que atravessa nações e conecta culturas O Rio Danúbio é o segundo rio mais longo da Europa, ficando atrás apenas do Rio Volga, e percorre cerca de 2.850 quilômetros atravessando o coração do continente. Ao longo de seu curso, passa por diversos países e conecta importantes regiões históricas, sendo uma das principais vias naturais da Europa. O rio nasce numa floresta e segue até desaguar no mar. Suas águas banham cidades importantes, além de desempenhar papel fundamental na história, na economia e na cultura europeia. Veja agora detal Por Flipar

FOTO: By Natalia Semenova / Wikimedia Commons