Louva-a-deus: curiosidades do inseto que aparenta ‘se ajoelhar’

Esse inseto não oferece perigo aos seres humanos. Ele não pica e não é venenoso.
O louva-a-deus tem visão em três dimensões e é um caçador eficaz, sendo usado para controle de pragas por jardineiros.
A forma de capturar as presas é tão especial que o louva-a-deus inspirou artes marciais no Oriente.
Eles giram três partes do corpo - as patas dianteiras, as patas traseiras e o abdômen - em direções diferentes. Tudo calculado: o tempo, os movimentos e a sincronização.
Por não ter asas, ele usa o salto para pegar as presas. Sua velocidade chega a 1,4 km/h.
Por ser muito ágil e enérgico, ele consegue abater não apenas pequenos insetos, como moscas e mariposas, mas também lagartas, baratas e lagartixas. Em alguns casos, derruba até um pássaro.
O louva-a-deus nasce do ovo colocado pela fêmea. Sua expectativa de vida é de 1 ano.
O louva-a-deus faz pelo menos seis trocas de pele até atingir o tamanho adulto.
Os antigos achavam que o louva-a-deus dava sorte e que indicaria caminhos nas matas para que ninguém se perdesse.
Em junho de 2022, um acontecimento inusitado ganhou as redes sociais. Um pequenino louva-a-deus passou por cirurgia após cair e se ferir no abdômen.
O louva-a-deus chamado de Karla foi levado pelo dono até a clínica veterinária Exotic Pets, em São Paulo, especializada no tratamento de animais não convencionais.
Ele passou por um procedimento cirúrgico delicado para um animal tão sensível. Ele ficou com os pontos e os donos e os profissionais da clínica torciam por sua recuperação.
O assunto viralizou nas redes sociais a partir das postagens do profissional que prestou assistência ao inseto. Muita gente entrou na torcida pelo bichinho.
O veterinário Luiz Fernando Guaraná compartilhou o caso nas redes sociais, afirmando o quanto essa experiência foi especial. 'Hoje, foi dia de fazer um atendimento inusitado, único, uma experiência completamente diferente de todas as outras'.
E ele acrescentou: 'Agora, quando me perguntarem que animal mais estranho que eu já atendi na clínica, a minha resposta, certamente, vai ser: louva-a-deus'. A cirurgia, inicialmente, deu certo. Mas depois o louva-a-deus acabou morrendo.