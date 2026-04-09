Notícias Os animais mais carinhosos com seus filhotes O mundo animal envolve disputas por sobrevivência, caçadas e relações entre predadores e presas. No entanto, também apresenta comportamentos de cuidado e proteção, especialmente com os filhotes. Veja algumas espécies conhecidas pelo carinho e dedicação às suas crias. Por Flipar

Divulgação/STEFAN CHRISTMANN, ALEMANHA