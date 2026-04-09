Perfis falsos são um problema comum na internet; entenda como se proteger

Em 2024, a atriz Malu Mader, que não tem conta oficial nas redes, enfrentou um caso de perfil falso com 160 mil seguidores.
Outras celebridades, como Graciele Lacerda, Fábio Jr., Marcelo Adnet, Lewis Hamilton, Chay Suede e Padre Fábio de Melo (foto), também já foram alvo de golpes similares.
Segundo especialistas, esse tipo de golpe é conhecido como 'catfishing' e pode acontecer por três motivos. Um deles é o “cyberbullying”, que é a intimidação feita pela internet.
Outro motivo é quando se quer chamar a atenção de alguém usando a foto de alguém atraente, por exemplo.
Por último existe o “golpe de romance”, que, apesar do nome, se refere a quando se quer obter algum retorno financeiro. Veja como se proteger!
Para identificar um perfil falso no Instagram, é essencial observar certos sinais. Um deles diz respeito à verificação de perfil. Contas autênticas de celebridades, figuras públicas e marcas geralmente possuem o selo azul de verificação.
Conteúdo e atividade: Verifique a consistência das postagens e interações. Perfis reais apresentam histórico e interações genuínas, enquanto os falsos podem ter atividades genéricas ou automáticas.
Seguidores e seguindo: Perfis fakes tendem a ter um número desproporcional de seguidores em relação às contas que seguem.
Fotos e informações: Fotos genéricas ou de alta qualidade retiradas da internet são comuns. Use ferramentas de busca reversa para verificar autenticidade. Biografias vagas ou inconsistentes também são indícios.
Atividade suspeita: Mensagens diretas com links ou ofertas suspeitas e publicações de spam no feed são sinais claros de fraude.
Um dos primeiros passos a se fazer quando se acha um perfil fake é denunciar para a própria plataforma. Pedir ajuda de amigos para aumentar a quantidade de denúncias costuma ajudar na rapidez do processo.
Vários aplicativos costumam ter a opção de denúncia no próprio aplicativo. No Tinder, por exemplo, essa opção fica abaixo da bio dos usuários. Informe se tratar de um perfil falso/spam.
No caso do “Happn”, app de relacionamento, é possível denunciar clicando nos três pontinhos do canto superior direito da tela.
Alguns advogados recomendam fazer o B.O. mesmo que seja por precaução. Esse tipo de ocorrências pode ser feito via delegacia eletrônica.
Se houver golpe financeiro e a vítima não tiver feito a denúncia, por exemplo, o próprio golpista pode acusar a pessoa de ter sido omissa.
Para a denúncia, também é essencial ter algumas provas, como cópia de endereços eletrônicos e prints de tela.
No Instagram, vá até o perfil suspeito, toque nos três pontos no canto superior direito da tela para abrir as opções; selecione 'denunciar' e escolha 'é spam' ou 'é impróprio'.
Em seguida, vá em 'denunciar conta' e depois “acho que esta conta não deveria estar no Instagram” ou outra opção que seja mais adequada a você.
Por último, aperte em “está fingindo ser outra pessoa” e escolha “uma celebridade ou figura pública”, 'alguém que conheço' ou 'outro'. Confirme a denúncia.
O processo é parecido para o Facebook. Vá em 'Encontrei uma conta que usa meu nome ou minhas fotos', depois siga o passo a passo.
No caso do X, vá no perfil da pessoa, acesse os três pontos no canto superior direito e clique em 'denunciar @'.
Caso desconfie de clonagem no WhatsApp, envie um e-mail para support@whatsapp.com e, no campo “assunto”, escreva '“Conta clonada/roubada“'. Na mensagem, coloque seu número de telefone com o código do país (+55 XX XXXXX-XXXX) e explique detalhadamente o que aconteceu.
É bom lembrar que nos próprios sites oficiais dos aplicativos há as opções “ajuda” ou “help”, onde é possível conseguir todas as instruções atualizadas.