Galeria Por que a maisena é tão usada na culinária? Quem nunca usou a maisena para fazer uma receita? Seja para engrossar um molho, dar cremosidade a um mingau, deixar um bolo mais leve ou até usar o biscoito de maisena como base para uma torta, esse ingrediente está presente no dia a dia de muita gente. Versátil e fácil de usar, ele aparece tanto em preparos simples quanto em receitas mais elaboradas. Mas, apesar de ser tão comum na cozinha, pouca gente sabe de fato do que ela é feita e por que funciona tão bem em diferentes preparos. A maisena, Por Flipar

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