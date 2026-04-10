Galeria Paisagem impressiona até astronautas! Delta do Okavango é um dos fenômenos mais improváveis da natureza Em diferentes partes do planeta, existem paisagens naturais que desafiam explicações simples e revelam como a interação entre clima, relevo e água pode produzir cenários surpreendentes. Esses ambientes chamam a atenção não apenas pela beleza, mas também pelo papel essencial que desempenham na manutenção da biodiversidade. Muitos deles funcionam como verdadeiros laboratórios naturais para cientistas que buscam compreender a dinâmica da Terra ao longo do tempo. Áreas úmidas, por exemplo, exercem i Por Flipar

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