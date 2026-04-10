Paisagem impressiona até astronautas! Delta do Okavango é um dos fenômenos mais improváveis da natureza

Localizado em Botsuana, o Delta do Okavango se destaca como uma das formações naturais mais incomuns do planeta por surgir no interior do Deserto do Kalahari, criando uma extensa área úmida em meio a uma região árida.
Diferentemente da maioria dos grandes deltas do mundo, ele não deságua no oceano; em vez disso, suas águas se dissipam por meio da infiltração no solo e de uma intensa evaporação. Esse fenômeno transforma o Okavango em um dos maiores sistemas de drenagem interna existentes na Terra.
As águas que alimentam o delta têm origem nas chuvas sazonais das terras altas de Angola, que percorrem milhares de quilômetros até inundar a região justamente durante a estação seca local.
Durante o período de cheia, o delta pode ultrapassar 15 mil km² e se reorganiza continuamente com a formação de novos canais, lagoas e ilhas temporárias, criando um imenso oásis verdejante visível do espaço.
Essa dinâmica hídrica transforma a paisagem em um refúgio vital para a biodiversidade africana, abrigando elefantes, leões, hipopótamos, crocodilos e inúmeras espécies de aves.
A alternância entre períodos secos e alagados favorece a criação de diferentes habitats e amplia a diversidade ecológica da região, em uma área que não suportaria um ecossistema tão rico em condições normais.
Geologicamente, a existência do Delta do Okavango está ligada a processos antigos que desviaram o curso do rio para uma depressão tectônica, impedindo que ele alcançasse o mar.
Além de sua relevância ecológica, o Okavango oferece uma das visões mais marcantes para astronautas na órbita terrestre. Imagens de satélite mostram o que parece ser uma 'rede de veias' no meio do deserto.
Contudo, esse equilíbrio delicado enfrenta ameaças crescentes devido às mudanças climáticas e às intervenções humanas nas nascentes, o que exige esforços contínuos de preservação para garantir a sobrevivência desse sistema hídrico fascinante.
Considerado um dos maiores deltas interiores do mundo com cerca de 2 milhões de hectares de áreas protegidas, o Okavango foi incluído como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2014.
Hoje, o delta desempenha papel essencial para comunidades locais, que utilizam suas águas para pesca, transporte e agricultura tradicional. O turismo também é uma atividade importante, especialmente os safáris ecológicos realizados em veículos, barcos e canoas tradicionais chamadas mokoros.