Giz: por que esse símbolo das aulas está desaparecendo

O giz é um bastão sólido, geralmente branco, produzido a partir de calcário ou compostos semelhantes. Ele é utilizado para escrever em superfícies ásperas, como quadros negros.
O material tem origem em depósitos calcários formados por restos de organismos marinhos. Ao longo de milhões de anos, esses sedimentos se compactaram, dando origem ao giz natural.
O uso do giz nas escolas se consolidou no século XIX, junto com a adoção dos quadros negros. Ele permitiu que professores ensinassem vários alunos ao mesmo tempo.
Durante o século XX, o giz se tornou um item essencial nas salas de aula. Sua praticidade e baixo custo ajudaram a ampliar o acesso ao ensino em diferentes regiões.
Com o tempo, surgiram versões coloridas do giz, usadas para destacar informações. Isso trouxe mais dinamismo às aulas e facilitou a visualização do conteúdo.
Entre os pontos positivos estão o baixo custo, a facilidade de uso e a ampla disponibilidade. Além disso, não depende de energia elétrica para funcionar.
Mas um dos principais problemas é a poeira gerada durante o uso. Ela pode causar alergias, além de sujar mãos, roupas e o ambiente.
Com o avanço dos recursos escolares, muitos locais adotaram quadros brancos. Eles utilizam marcadores e reduzem a sujeira causada pelo giz.
Lousas digitais passaram a integrar o ensino moderno, permitindo recursos interativos. Isso reduziu ainda mais a presença do giz nas escolas.
O giz ainda é utilizado em cardápios de bares, artes e marcações esportivas. Sua aparência simples mantém seu apelo em diferentes contextos.
Mais do que um objeto, o giz representa uma fase importante da educação. Ele permanece como símbolo de um ensino mais tradicional e direto.