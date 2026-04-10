Educação

Giz: por que esse símbolo das aulas está desaparecendo

O giz foi, durante décadas, um dos principais símbolos da sala de aula e do ensino tradicional. Presente em escolas de diferentes países, ele ajudou a estruturar a forma como conteúdos eram transmitidos coletivamente. Sua simplicidade, aliada ao baixo custo, fez com que se tornasse um recurso acessível e amplamente utilizado, especialmente em contextos com poucos recursos tecnológicos. Produzido a partir de materiais como o calcário, o giz se destaca por sua capacidade de deixar marcas visíveis

Por Flipar
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O giz é um bastão sólido, geralmente branco, produzido a partir de calcário ou compostos semelhantes. Ele é utilizado para escrever em superfícies ásperas, como quadros negros.

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O material tem origem em depósitos calcários formados por restos de organismos marinhos. Ao longo de milhões de anos, esses sedimentos se compactaram, dando origem ao giz natural.

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O uso do giz nas escolas se consolidou no século XIX, junto com a adoção dos quadros negros. Ele permitiu que professores ensinassem vários alunos ao mesmo tempo.

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Durante o século XX, o giz se tornou um item essencial nas salas de aula. Sua praticidade e baixo custo ajudaram a ampliar o acesso ao ensino em diferentes regiões.

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Com o tempo, surgiram versões coloridas do giz, usadas para destacar informações. Isso trouxe mais dinamismo às aulas e facilitou a visualização do conteúdo.

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Entre os pontos positivos estão o baixo custo, a facilidade de uso e a ampla disponibilidade. Além disso, não depende de energia elétrica para funcionar.

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Mas um dos principais problemas é a poeira gerada durante o uso. Ela pode causar alergias, além de sujar mãos, roupas e o ambiente.

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Com o avanço dos recursos escolares, muitos locais adotaram quadros brancos. Eles utilizam marcadores e reduzem a sujeira causada pelo giz.

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Lousas digitais passaram a integrar o ensino moderno, permitindo recursos interativos. Isso reduziu ainda mais a presença do giz nas escolas.

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O giz ainda é utilizado em cardápios de bares, artes e marcações esportivas. Sua aparência simples mantém seu apelo em diferentes contextos.

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Mais do que um objeto, o giz representa uma fase importante da educação. Ele permanece como símbolo de um ensino mais tradicional e direto.

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