Educação Giz: por que esse símbolo das aulas está desaparecendo O giz foi, durante décadas, um dos principais símbolos da sala de aula e do ensino tradicional. Presente em escolas de diferentes países, ele ajudou a estruturar a forma como conteúdos eram transmitidos coletivamente. Sua simplicidade, aliada ao baixo custo, fez com que se tornasse um recurso acessível e amplamente utilizado, especialmente em contextos com poucos recursos tecnológicos. Produzido a partir de materiais como o calcário, o giz se destaca por sua capacidade de deixar marcas visíveis Por Flipar

Imagem gerada por i.a