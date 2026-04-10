Galeria Cruzeiros fluviais exploram culturas locais e até atravessam países inteiros; conheça os mais famosos Viajar é sempre uma das formas mais completas de conhecer novas culturas, paisagens e modos de vida ao redor do mundo. Nesse contexto, os cruzeiros fluviais vêm ganhando destaque no turismo internacional por oferecerem passeios mais tranquilos e próximas da cultura local do que os tradicionais roteiros marítimos. Diferentemente dos grandes navios oceânicos, essas embarcações menores navegam por regiões históricas, naturais e urbanas com acesso privilegiado a paisagens e cidades emblemáticas. A s Por Flipar

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