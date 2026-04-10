Estilo de Vida Fique atento para essas manias comuns, que podem se tornar obsessão Repetidas no dia a dia, certas manias podem parecer estranhas para quem observa de fora. Ainda assim, muitas delas oferecem conforto psicológico, embora em alguns casos possam evoluir para comportamentos obsessivos. Por Flipar

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