Astronomia

Internautas questionam ausência de estrelas em imagens da missão Artemis II; veja explicação

Missões espaciais modernas produzem imagens que impressionam não apenas pela beleza, mas também pelo nível de tecnologia envolvido em sua captura. Esses acervos ajudam a ampliar o conhecimento sobre o ambiente além da Terra e despertam grande curiosidade pública. Desde a partida da missão Artemis II em 1º de abril de 2026, a NASA tem compartilhado registros visuais extraordinários do nosso planeta e da Lua, obtidos através do complexo sistema de 32 câmeras de alta tecnologia da cápsula Orion.

Por Flipar
Divulgac?a?o/NASA

Apesar da qualidade dos equipamentos, usuários nas redes sociais têm demonstrado curiosidade sobre a ausência de estrelas e a escuridão profunda do cosmos nas fotografias. E a explicação científica para esse fenômeno reside na mecânica fotográfica.

Divulgac?a?o/NASA

Segundo uma explicação publicada em 2019 pela revista Astronomy, fotografar estrelas no ambiente espacial exige configurações específicas das câmeras. Isso ocorre porque os equipamentos precisam ser ajustados de forma diferente quando o objetivo é captar objetos extremamente luminosos.

Patrick Hendry/Unsplash

Na missão Artemis II, por exemplo, a prioridade das imagens é registrar a Terra e, sobretudo, a Lua, que refletem muito mais luz do que as estrelas distantes. Para obter bons resultados nesses alvos, os fotógrafos utilizam exposições de curta duração.

Divulgac?a?o/NASA

Com esse tipo de ajuste, as estrelas continuam presentes no céu, mas deixam de aparecer nas fotos devido ao forte contraste de luminosidade. O efeito é idêntico ao de fotografar alguém sob luz forte à noite: o objeto iluminado aparece claramente, enquanto o fundo permanece totalmente escuro.

Divulgac?a?o/NASA

Embora as imagens sejam impressionantes, seu valor científico isolado é limitado, já que registros semelhantes da Terra e da Lua existem desde o Programa Apollo e também foram ampliados por sondas robóticas e satélites como o DSCOVR.

Arek Socha/Pixabay

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