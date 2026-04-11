Astronomia Internautas questionam ausência de estrelas em imagens da missão Artemis II; veja explicação Missões espaciais modernas produzem imagens que impressionam não apenas pela beleza, mas também pelo nível de tecnologia envolvido em sua captura. Esses acervos ajudam a ampliar o conhecimento sobre o ambiente além da Terra e despertam grande curiosidade pública. Desde a partida da missão Artemis II em 1º de abril de 2026, a NASA tem compartilhado registros visuais extraordinários do nosso planeta e da Lua, obtidos através do complexo sistema de 32 câmeras de alta tecnologia da cápsula Orion. Por Flipar

Divulgac?a?o/NASA