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Ginasta brasileira de 18 anos ‘inaugura’ movimento nas barras assimétricas e ganha ‘nome exclusivo’; confira!

Uma ginasta brasileira de apenas 18 anos assegurou um lugar na história da ginástica artística ao introduzir uma variação inédita nas barras assimétricas durante a Copa do Mundo de Osijek, na Croácia. Gabriela Barbosa executou uma saída com mortal carpado acrescido de meia volta iniciada a partir do giro stalder, combinação que deverá receber oficialmente o nome “Barbosa” após validação da Federação Internacional de Ginástica. O elemento recebeu valor de dificuldade 'C', equivalente a 0,3 ponto.

Por Flipar
Montagem/Reproduc?a?o

Entre as mulheres que já realizaram esse feito estão Daiane dos Santos (solo), Júlia Soares (trave), Lorrane Oliveira (solo) e Haine Araújo (trave); no masculino figuram os atletas Arthur Zanetti (argolas), Diego Hypolito (solo) e Sérgio Sasaki (barras paralelas).

Divulgac?a?o/CBG

Gabriela se tornou a primeira representante brasileira a introduzir com sucesso um elemento inédito nas barras assimétricas em competição internacional, garantindo presença nacional em todos os aparelhos femininos do código técnico.

Filippo Tomasi/CBG

Embora a saída inovadora feita pela jovem brasileira já utilizasse um mortal carpado com meia volta conhecido na modalidade, a diferença esteve justamente na execução a partir do giro stalder.

Filippo Tomasi/CBG

Apesar do feito histórico, pequenas falhas na série impediram sua classificação para a final, após alcançar 12,233 pontos. A ginasta voltou a competir posteriormente ao lado da medalhista olímpica Júlia Soares nas disputas de trave e solo.

Reprodução @cbginastica

Integrante da equipe principal desde 2024, Gabriela participa pela segunda vez de uma etapa de Copa do Mundo e, no ano anterior, já havia conquistado duas medalhas de prata em Koper, nesse caso nas barras assimétricas e no solo.

Reprodução @cbginastica

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