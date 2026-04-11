Esporte Ginasta brasileira de 18 anos ‘inaugura’ movimento nas barras assimétricas e ganha ‘nome exclusivo’; confira! Uma ginasta brasileira de apenas 18 anos assegurou um lugar na história da ginástica artística ao introduzir uma variação inédita nas barras assimétricas durante a Copa do Mundo de Osijek, na Croácia. Gabriela Barbosa executou uma saída com mortal carpado acrescido de meia volta iniciada a partir do giro stalder, combinação que deverá receber oficialmente o nome “Barbosa” após validação da Federação Internacional de Ginástica. O elemento recebeu valor de dificuldade 'C', equivalente a 0,3 ponto. Por Flipar

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