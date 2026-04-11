Ginasta brasileira de 18 anos ‘inaugura’ movimento nas barras assimétricas e ganha ‘nome exclusivo’; confira!

Entre as mulheres que já realizaram esse feito estão Daiane dos Santos (solo), Júlia Soares (trave), Lorrane Oliveira (solo) e Haine Araújo (trave); no masculino figuram os atletas Arthur Zanetti (argolas), Diego Hypolito (solo) e Sérgio Sasaki (barras paralelas).
Gabriela se tornou a primeira representante brasileira a introduzir com sucesso um elemento inédito nas barras assimétricas em competição internacional, garantindo presença nacional em todos os aparelhos femininos do código técnico.
Embora a saída inovadora feita pela jovem brasileira já utilizasse um mortal carpado com meia volta conhecido na modalidade, a diferença esteve justamente na execução a partir do giro stalder.
Apesar do feito histórico, pequenas falhas na série impediram sua classificação para a final, após alcançar 12,233 pontos. A ginasta voltou a competir posteriormente ao lado da medalhista olímpica Júlia Soares nas disputas de trave e solo.
Integrante da equipe principal desde 2024, Gabriela participa pela segunda vez de uma etapa de Copa do Mundo e, no ano anterior, já havia conquistado duas medalhas de prata em Koper, nesse caso nas barras assimétricas e no solo.