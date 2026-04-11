Cachoeiras tranquilas conquistam visitantes que querem relaxar

As cachoeiras tranquilas refletem a interação entre geologia, clima e curso dos rios ao longo de milhares de anos. Em áreas onde a erosão ocorre lentamente, formam-se degraus naturais que suavizam a queda da água e reduzem a força da correnteza. Esse processo resulta em ambientes mais estáveis e visualmente harmoniosos. Essas cachoeiras costumam apresentar águas claras e temperaturas agradáveis, favorecendo atividades recreativas e momentos de contemplação. Além do valor paisagístico, possuem i
Cachoeira do Formiga – Mateiros, TO (Parque Estadual do Jalapão): Pequena, com águas cristalinas de tom esverdeado e correnteza leve, ideal para banho.
Cachoeira Santa Bárbara – Cavalcante, GO (Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros): Queda d’água azul-turquesa e piscina natural rasa, muito procurada por famílias.
Cachoeira do Buracão – Ibicoara, BA (Parque Municipal do Espalhado): Rodeada por cânions, tem águas calmas para nadar após a queda principal.
Cachoeira da Fumaça (por baixo) – Lençóis, BA (Parque Nacional da Chapada Diamantina): Apesar do nome, forma um poço tranquilo com águas refrescantes.
Cachoeira do Pratinha – Iraquara, BA (Parque Pratinha): Piscina natural com água azul cristalina e correnteza suave.
Cachoeira do Tobogã – Paraty, RJ (Parque Nacional da Serra da Bocaina): Tem um escorregador natural e um poço de águas rasas para relaxar.
Cachoeira Véu da Noiva – Campos do Jordão, SP (Parque Estadual de Campos do Jordão): Pequena e acessível, forma um poço tranquilo e cercado de natureza.
Cachoeira da Purificação – Lençóis, BA (Parque Nacional da Chapada Diamantina): De fácil acesso, possui águas calmas e límpidas, perfeitas para banho.
Cachoeira da Pedra Redonda – Gonçalves, MG (Parque Estadual da Serra do Papagaio): Pequena, com queda suave e poço raso, ótima para crianças.
Cachoeira do Escorrega – Visconde de Mauá, RJ (Parque Nacional de Itatiaia): Tem uma pequena queda e piscina rasa, excelente para relaxar.
Cachoeira do Lobo – Capitólio, MG (Parque Nacional da Serra da Canastra): Grande piscina natural com águas calmas e visual deslumbrante.
Cachoeira do Santuário – Presidente Figueiredo, AM (Reserva Ecológica de Balbina): Rodeada por mata fechada, tem águas tranquilas e cristalinas.
Cachoeira do Segredo – Alto Paraíso de Goiás, GO (Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros): Linda e isolada, tem um poço profundo, mas calmo para nadar.