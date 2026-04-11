Conheça a tradição da mitologia viking nos países nórdicos

Após algumas tentativas, em 845, os exploradores tiveram sucesso e impuseram ao rei Carlos, o Calvo, o pagamento de impostos. Assim, o líder da Frância cedeu a região da Normandia ao povo nórdico. Por sinal, o nome vem da palavra “nordmanni”, que significa homens do norte (alusão aos vikings). Como retribuição, eles contribuíram na defesa do literal francês.