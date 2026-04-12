Galeria Parque da Disney em Paris que inaugurou área de ‘Frozen’ tem montanha-russa do Star Wars e castelo da Bela Adormecida Situado em Marne-la-Vallée, a cerca de 32 quilômetros do centro de Paris, o Disneyland Paris é o principal complexo turístico da França e o parque temático mais visitado da Europa. Por Flipar

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