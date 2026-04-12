Galeria Tulipas: conheça mais sobre essa maravilha da natureza Entre as flores ornamentais mais conhecidas do mundo estão as tulipas, valorizadas pelas cores intensas e pelo formato elegante. Em 2025, a espécie foi homenageada na Exposição de Holambra, cidade paulista famosa pela produção de flores. Por Flipar

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