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Veja alimentos que favorecem a queratina e ajudam a fortalecer cabelos e unhas

A queratina é uma proteína essencial para cabelos, unhas e pele. Por isso, a alimentação pode influenciar sua produção, já que certos alimentos ajudam o organismo a sintetizar essa substância usada também em cosméticos capilares.

Por Flipar
Imagem Freepik

A queratina é uma proteína essencial para cabelos, unhas e pele. Por isso, a alimentação pode influenciar sua produção, já que certos alimentos ajudam o organismo a sintetizar essa substância usada também em cosméticos capilares.

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Na verdade, a queratina é uma proteína fibrosa que compõe os cabelos, unhas, pele, penas, chifres, garras e cascos dos vertebrados.

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Dessa forma, para aumentar a queratina no corpo, é importante consumir alimentos ricos em proteínas, biotina, cisteína, zinco e vitamina A.

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Além dos alimentos proteicos, a biotina é um nutriente que desempenha um papel crucial na formação da queratina. Há opções vegetais e animais que podem ajudar na construção e elevação dessa proteína fibrosa no corpo humano.

Bin Wang,Wen Yang,Joanna McKittrick,Marc André Meyers/Wikimédia Commons

A queratina Ã© uma proteÃ­na estrutural porque a sua estrutura tridimensional lhe confere caracterÃ­sticas especiais: microfilamentos com resistÃªncia, elasticidade e impermeabilidade Ã  Ã¡gua.

Mugu-shisai e Jynto /WwikimÃ©dia Commons

Além disso, é uma proteína secundária, com forma tridimensional de ?-hélice (?-queratina) ou de folhas-?-pregueadas (?-queratina), constituídas de cerca de 20 aminoácidos, principalmente de um aminoácido sulfurado denominado cisteína.

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Mesmo mortas, as camadas de cÃ©lulas queratinizadas detÃªm os micrÃ³bios e impedem a desidrataÃ§Ã£o das cÃ©lulas que estÃ£o logo abaixo.

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O objetivo das células queratinizadas é impermeabilizar e proteger o organismo das agressões do meio ambiente, como atrito, sol, chuvas e ventos.

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A substÃ¢ncia ajuda na cicatrizaÃ§Ã£o, previne a queda dos fios e ainda melhora o crescimento e textura, assim como pode ser encontrada em alimentos.

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Além dos alimentos proteicos, a biotina é um nutriente que desempenha um papel crucial na formação da queratina. Há opções vegetais e animais que podem ajudar na construção e elevação dessa proteína fibrosa no corpo humano.

Bin Wang,Wen Yang,Joanna McKittrick,Marc André Meyers/Wikimédia Commons

Além disso, é uma proteína secundária, com forma tridimensional de ?-hélice (?-queratina) ou de folhas-?-pregueadas (?-queratina), constituídas de cerca de 20 aminoácidos, principalmente de um aminoácido sulfurado denominado cisteína.

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Mesmo mortas, as camadas de células queratinizadas detêm os micróbios e impedem a desidratação das células que estão logo abaixo.

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O objetivo das células queratinizadas é impermeabilizar e proteger o organismo das agressões do meio ambiente, como atrito, sol, chuvas e ventos.

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A substância ajuda na cicatrização, previne a queda dos fios e ainda melhora o crescimento e textura, assim como pode ser encontrada em alimentos.

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Sem essa proteÃ­na, os sinais sÃ£o logo notados. Como a perda de densidade dos cabelos, assim como as unhas comeÃ§am a descamar, soltar lascas, se quebram com facilidade e toda sua estrutura fica mole.

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Os ovos sÃ£o ricos em proteÃ­nas de alta qualidade e contÃ©m nutrientes essenciais para nosso corpo. Eles tambÃ©m podem aumentar a produÃ§Ã£o de queratina naturalmente, assim como sÃ£o fonte de biotina, nutriente essencial envolvido na sÃ­ntese da proteÃ­na fibrosa.

Imagem de Thomas por Pixabay

A cebola é um alimento que pode auxiliar a textura da pele e do cabelo através de seu consumo. Ela também é rica em N-acetilcisteína, um antioxidante vegetal que se converte em no aminoácido L-cisteína (componente da queratina).

Imagem de Couleur por Pixabay

Naturalmente produzida na pele, unhas e cabelos, a queratina também pode ser encontrada na forma sintética, sendo usada no tratamento capilar na forma líquida, em máscaras, pomadas ou loções.

pexels/Towfiqu barbhuiya

Os ovos são ricos em proteínas de alta qualidade e contém nutrientes essenciais para nosso corpo. Eles também podem aumentar a produção de queratina naturalmente, assim como são fonte de biotina, nutriente essencial envolvido na síntese da proteína fibrosa.

Imagem de Thomas por Pixabay

A cebola Ã© um alimento que pode auxiliar a textura da pele e do cabelo atravÃ©s de seu consumo. Ela tambÃ©m Ã© rica em N-acetilcisteÃ­na, um antioxidante vegetal que se converte em no aminoÃ¡cido L-cisteÃ­na (componente da queratina).

Imagem de Couleur por Pixabay

As sementes de girassol também são uma ótima fonte de biotina e proteína para estimular a produção de queratina. Rica também em vitamina E, cobre, selênio e ácido pantotênico.

- Imagem de Mustafa shehadeh por Pixabay

A batata doce também ajuda na produção de queratina. O tubérculo também tem potássio, manganês e vitaminas B6, C e carotenóides da provitamina A.

Flickr sustentabilidades.av

A batata doce também ajuda na produção de queratina. O tubérculo também tem potássio, manganês e vitaminas B6, C e carotenóides da provitamina A.

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Apesar de não agradar a muitos paladares, o bife de fígado tem alta concentração de biotina, outra ótima fonte para aumentar a produção de queratina naturalmente.

Reprodução de Youtube

As cenouras também são ricas em provitamina A e vitamina C, que promove a síntese de colágeno e queratina que melhoram a saúde do cabelo, pele e unhas.

Imagem de ivabalk por Pixabay

O salmão está repleto de proteína e também é fonte de biotina. Ele possui ácidos graxos ômega-3, um tipo de gordura saudável para o coração que demonstrou ajudar a melhorar o crescimento e a densidade do cabelo.

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