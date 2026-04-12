Estilo de Vida Como deve ser? Escuridão, mar congelado e estoque de comida marcam a vida na Groenlândia Como é viver em um dos lugares mais extremos do planeta? Um estudo publicado no ResearchGate lança luz sobre a rotina na Groenlândia, revelando os desafios e peculiaridades do dia a dia por lá. Por Flipar

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