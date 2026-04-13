Galeria Montanha que inspirou animação da Pixar tem rochas de 2 bilhões de anos! Conheça o Monte Roraima Ao redor do planeta, existem formações naturais que impressionam não apenas pela aparência, mas também pela história geológica que carregam ao longo de milhões de anos. Muitas dessas paisagens ajudam cientistas a compreender melhor a evolução do relevo terrestre e das espécies que nele se desenvolveram. Em alguns casos, o isolamento natural dessas regiões contribuiu para preservar ambientes raros e pouco alterados pela ação humana. Montanhas antigas e de difícil acesso costumam reunir todos esse Por Flipar

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