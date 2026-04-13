Montanha que inspirou animação da Pixar tem rochas de 2 bilhões de anos! Conheça o Monte Roraima

Situado na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, o Monte Roraima é uma das formações rochosas mais antigas da Terra, uma relíquia geológica do Pré-Cambriano cujas raízes remontam a quase dois bilhões de anos.
Considerado um tepui — termo tradicional do povo pemón associado à ideia de “morada dos deuses” —, o maciço foi fragmentado pela erosão ao longo de eras geológicas e deu origem a montanhas de topo plano isoladas como verdadeiras ilhas rochosas.
Suas encostas verticais compostas principalmente por arenito e quartzito ultrapassam mil metros de altura e o topo, frequentemente encoberto por neblina, reforçam a impressão de um território separado do restante da paisagem.
O isolamento prolongado do monte favoreceu o surgimento de ecossistemas únicos, com espécies que evoluíram de forma independente por milhões de anos. Apesar de estar cercado por savanas e pela floresta amazônica, o ambiente no platô apresenta clima mais frio, chuvas constantes e solos pobres em nutrientes.
Essas condições estimularam o aparecimento de plantas altamente especializadas, incluindo espécies carnívoras capazes de capturar insetos para suprir suas necessidades nutricionais, como as plantas-jarro.
Aproximadamente um terço da vegetação dos tepuis não existe em nenhuma outra parte do planeta. Répteis, anfíbios e diversos invertebrados também apresentam um elevado grau de exclusividade evolutiva.
No topo do planalto, o relevo abriga formações rochosas em formatos incomuns, piscinas naturais, mirantes, cachoeiras gigantes como o Salto Ángel e cavernas raras escavadas em quartzito pela ação contínua da água ao longo de milhares de anos.
Além de sua importância científica e cultural, o local se tornou um destino conhecido entre praticantes de trekking, atraídos pela subida ao topo situado a 2.810 metros de altitude, que leva de sete a nove dias.
Para povos indígenas como Pemon, Ingarikó e Macuxi, o local é sagrado e associado à origem do mundo. O acesso difícil manteve a área pouco explorada até o século 19, quando o britânico Everard im Thurn realizou uma das primeiras expedições documentadas em 1884.
Além disso, a paisagem inspirou o escritor escocês Arthur Conan Doyle a criar o romance 'O Mundo Perdido', publicado em 1912, que imaginava um planalto remoto habitado por criaturas pré-históricas.
Posteriormente, essa mesma estética influenciou produções cinematográficas contemporâneas, como na ambientação da animação 'Up: Altas Aventuras', lançada em 2009 pela Disney Pixar.
Atualmente, a região está protegida por importantes áreas de conservação ambiental nos três países que compartilham o maciço. No lado brasileiro, destaca-se o Parque Nacional do Monte Roraima, criado em 1989 durante o governo de José Sarney. Já na Venezuela, o território integra o Parque Nacional Canaima, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO.