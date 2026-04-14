Galeria Como melhorar o colesterol? Saiba escolhas simples no dia a dia O colesterol costuma ser visto como vilão, mas nem sempre é assim. Ele é fundamental para o funcionamento do corpo, participando da produção de hormônios e da estrutura das células. O problema surge quando aparece em excesso, elevando o risco de doenças cardiovasculares. Por Flipar

Imagem gerada por i.a