Animais

Fatos curiosos e variados sobre as mais variadas espécies de animais

O reino animal nunca deixa de surpreender. De comportamentos curiosos a habilidades impressionantes, há sempre algo novo para descobrir — desde espécies que se camuflam com perfeição até aquelas com capacidades quase inacreditáveis de sobrevivência.

Por Flipar
pixabay

Os chimpanzés gostam de ficar bêbados. Na Guiné, eles bebem a seiva de palma fermentada.

pixabay

O coração e o sistema digestivo dos camarões ficam na cabeça.

Dominio publico

Um estudo de 2011 revelou que pombos são capazes de cálculos matemáticos, assim como os chimpanzés. Eles colocaram imagens em ordem de quantos objetos elas continham.

pixabay

O chifre do rinoceronte Ã© feito de queratina, mesma substÃ¢ncia contida no cabelo e na unha dos seres humanos.

pixabay

As impressões digitais dos coalas se parecem com as dos seres humanos

pixabay

Os lobos conseguem ficar até uma semana sem comer.

pixabay

Os mosquitos que picam as pessoas são sempre as fêmeas. Elas buscam sangue porque é necessário para a produção de ovos.

Reprodução do site fapeam.am.gov.br

As tartarugas são tão antigas quanto os dinossauros. Elas vivem no planeta há cerca de 200 milhões de anos.

Domínio Público / pxhere.com

Gatos não sentem o gosto doce. Eles só são capazes de perceber outros tipos de sabor.

Twitter/@ChaelisaEcuador

As libélulas podem enxergar em todas as direções ao mesmo tempo.

Pixabay

As ovelhas têm quatro estômagos e, por isso, quase não passam por problemas de digestão!

Pixabay

Golfinhos chamam uns aos outros pelo nome. Os sons que eles emitem identificam quem é quem.

pixabay

As listras das zebras são repelentes de insetos. Por isso, já houve casos em que fazendeiros camuflaram vacas de preto e branco para afastar as pragas

pixabay

Os pinguins podem mergulhar a até 500 metros de profundidade. E conseguem ficar submersos por até 22 minutos.

peterstuartmill pixabay

A fase de crescimento dos jacarés dura nada menos que 30 anos (às vezes até mais), até que atinjam o ser tamanho máximo.

As baratas podem ficar debaixo da água por até 30 minutos.

pixabay

Os tamanduás não têm dentes. Eles comem formigas e outros pequenos insetos. Por isso, só dependem da língua para a caça - e a língua pode chegar a 2 metros de comprimento.

pixabay

Os beija-flores comem até 8 vezes o seu próprio peso, pois precisam de muita energia, já que batem as asas muito rapidamente - cerca de 200 vezes por segundo!

pixabay

As formigas conseguem erguer folhas de atÃ© 20 vezes o seu prÃ³prio peso. Trabalham muito e sÃ£o tÃ£o antigas quanto os dinossauros. Vivem no planeta hÃ¡ 130 milhÃµes de anos.

pixabay

Os peixes palhaÃ§o nascem sempre como machos. Mas podem virar fÃªmeas num processo de adaptaÃ§Ã£o, dependendo das condiÃ§Ãµes do acasalamento.

Nick Hobgood wikimedia commons

Veja Mais