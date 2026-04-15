Fatos curiosos e variados sobre as mais variadas espécies de animais

Os chimpanzés gostam de ficar bêbados. Na Guiné, eles bebem a seiva de palma fermentada.
O coração e o sistema digestivo dos camarões ficam na cabeça.
Um estudo de 2011 revelou que pombos são capazes de cálculos matemáticos, assim como os chimpanzés. Eles colocaram imagens em ordem de quantos objetos elas continham.
O chifre do rinoceronte Ã© feito de queratina, mesma substÃ¢ncia contida no cabelo e na unha dos seres humanos.
As impressões digitais dos coalas se parecem com as dos seres humanos
Os lobos conseguem ficar até uma semana sem comer.
Os mosquitos que picam as pessoas são sempre as fêmeas. Elas buscam sangue porque é necessário para a produção de ovos.
As tartarugas são tão antigas quanto os dinossauros. Elas vivem no planeta há cerca de 200 milhões de anos.
Gatos não sentem o gosto doce. Eles só são capazes de perceber outros tipos de sabor.
As libélulas podem enxergar em todas as direções ao mesmo tempo.
As ovelhas têm quatro estômagos e, por isso, quase não passam por problemas de digestão!
Golfinhos chamam uns aos outros pelo nome. Os sons que eles emitem identificam quem é quem.
As listras das zebras são repelentes de insetos. Por isso, já houve casos em que fazendeiros camuflaram vacas de preto e branco para afastar as pragas
Os pinguins podem mergulhar a até 500 metros de profundidade. E conseguem ficar submersos por até 22 minutos.
A fase de crescimento dos jacarés dura nada menos que 30 anos (às vezes até mais), até que atinjam o ser tamanho máximo.
As baratas podem ficar debaixo da água por até 30 minutos.
Os tamanduás não têm dentes. Eles comem formigas e outros pequenos insetos. Por isso, só dependem da língua para a caça - e a língua pode chegar a 2 metros de comprimento.
Os beija-flores comem até 8 vezes o seu próprio peso, pois precisam de muita energia, já que batem as asas muito rapidamente - cerca de 200 vezes por segundo!
As formigas conseguem erguer folhas de atÃ© 20 vezes o seu prÃ³prio peso. Trabalham muito e sÃ£o tÃ£o antigas quanto os dinossauros. Vivem no planeta hÃ¡ 130 milhÃµes de anos.
Os peixes palhaÃ§o nascem sempre como machos. Mas podem virar fÃªmeas num processo de adaptaÃ§Ã£o, dependendo das condiÃ§Ãµes do acasalamento.