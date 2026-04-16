De sem-teto ao Oscar: conheça histórias de celebridades que moraram em carros por conta da dificuldade financeira

Jim Carrey – Antes de se tornar um dos comediantes mais bem pagos do mundo, Carrey enfrentou uma crise financeira severa na adolescência. Quando seu pai perdeu o emprego, a família passou a morar em uma Kombi da Volkswagen.
O veículo ficava estacionado em diferentes lugares do Canadá, incluindo no gramado de parentes. A dificuldade era tanta que Carrey chegou a trabalhar como zelador em uma fábrica para ajudar nas despesas antes de tentar a sorte no humor.
Hilary Swank – Muito antes de vencer dois Oscars, Swank cresceu em um estacionamento de trailers. A situação piorou ainda mais quando ela e sua mãe se mudaram para a Califórnia com apenas 75 dólares no bolso.
Sem recursos suficientes, as duas viveram dentro de um carro e usavam telefones públicos para marcar audições por algumas semanas até conseguirem estabilidade mínima. Certa vez, elas ficaram em uma casa vazia que estava à venda, com a permissão de um amigo.
Sam Worthington – O ator tomou uma decisão drástica pouco antes de conquistar o papel que mudaria sua vida. Quando tinha 30 anos, ele vendeu quase tudo o que possuía e passou a morar em seu carro, que equipou com um colchão.
Worthington afirmou em entrevistas que fez isso porque 'não gostava de quem era', mas estava vivendo assim quando recebeu o chamado para o teste de 'Avatar', que se tornaria o filme com a maior bilheteria de todos os tempos.
Chris Pratt – Bem antes de assumir a pele de um herói da Marvel, Pratt vivia uma vida nômade em Maui, no Havaí. Ele morava em uma van de passageiros infestada de pulgas e ratos enquanto trabalhava como garçom e tentava iniciar carreira artística.
Na época, ele trabalhava apenas o suficiente para comprar comida, gasolina e suprimentos de pesca, passando o dia na praia até ser descoberto por uma diretora de elenco em um restaurante local.
Kelly Clarkson – Logo no início de sua busca pelo sucesso em Los Angeles, o apartamento da cantora pegou fogo. Com a falta de recursos, ela chegou a dormir no carro e tomando banho em academias de ginástica enquanto buscava novas oportunidades.
Pouco tempo depois, depois de voltar para seu estado natal, o Texas, ela venceu a primeira temporada do programa 'American Idol' e iniciou carreira internacional. A partir daí, sua vida mudou completamente.
James Cameron – Até mesmo o diretor de 'Avatar' chegou a morar em seu próprio carro. Na época, ele estava determinado a escrever o roteiro de 'O Exterminador do Futuro', que se tornaria um de seus filmes mais aclamados.
Depois de ser recusado por algumas produtoras — que não gostaram da ideia de ele estar na direção — Cameron fez uma parceria com um colega e fundador da Pacific Western Productions, que aceitou comprar os direitos do roteiro por um dólar. Resultado: o filme arrecadou US$ 78 milhões em todo o mundo!