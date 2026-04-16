Celebridades e TV De sem-teto ao Oscar: conheça histórias de celebridades que moraram em carros por conta da dificuldade financeira A trajetória até o reconhecimento público nem sempre segue caminhos fáceis, mesmo para artistas hoje mundialmente conhecidos. Antes da fama, muitos enfrentaram períodos de instabilidade, falta de oportunidades e dificuldades para se manter financeiramente. Em alguns casos, a falta de moradia fixa levou futuras celebridades a recorrerem a soluções provisórias e bastante desafiadoras, incluindo até o banco de algum veículo. A seguir, relembre casos de famosos de Hollywood que chegaram a viver dent Por Flipar

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