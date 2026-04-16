Lugares onde habitantes são acostumados a conviver com vulcões

Nome do vulcão: Kilimanjaro, na Tanzânia - É o ponto mais alto da África, com uma altura de 5 895m no Pico Uhuru. A região é considerada um ponto turístico de todo o continente e as florestas ao redor possuem uma fauna extremamente rica.
Nome do vulcão: Monte Fuji, no Japão - É um dos vulcões mais famosos do mundo (muito por ter seu topo repleto de neve) e localiza-se a oeste de Tóquio. Ele faz parte da cultura japonesa, sendo uma das paisagens mais conhecidas do país asiático.
Nome do vulcão: Popocatepetl, no México - Os mexicanos o chamam de 'El Popo', já que sua pronúncia é difícil até mesmo para o povo que tem ele como 'vizinho'. Ele está localizado a cerca de 70 km a sudeste da Cidade do México e o seu cume atinge 5426 metros de altitude.
Nome do vulcão: Mayon, nas Filipinas - Situado na província de Albay, nas Filipinas, o vulcão Mayon é o mais ativo do país, tendo entrado em erupção nos últimos quatrocentos anos em ao 50 oportunidades. Ele fica situado entre a Placa Euroasiática e a Placa Filipina.
Nome do vulcão: Bromo, na Indonésia - O vulcão Bromo fica no meio da planície Mar de Areia e está em um arquipélago com 130 vulcões ativos que se localiza no chamado 'Anel de Fogo'. O aeroporto mais perto do Monte é o de Surabaya, que está a cerca de 70km do local.
Nome do vulcão: Arenal, na Costa Rica - O vulcão Arenal era considerado extinto até o ano de 1968, quando entrou em erupção depois de 400 anos inativo. Ele está localizado na Costa Rica, na província de Alajuela.
Nome do vulcão: Kilauea, no Havaí - Ele está localizado no Parque Nacional de Vulcões do Havaí sendo que é avaliado pelos cientistas como o mais ativo do mundo. Curiosamente, ele entrou em erupção no ano retrasado, no dia 01/10/2021.
Nome do vulcão: Thrihnukagigur, na Islândia - Esse vulcão está adormecido há mais de quatro mil anos e por isso ele pode ser visitado por dentro pelos turistas. Em uma das crateras do Thrihnukagigur os visitantes descem em um guindaste que acaba funcionando como um elevador.
Nome do vulcão: Villarrica, no Chile - O vulcão Villarrica está situado na cordilheira dos Andes e é um dos poucos no mundo com um lago de lava ativo em seu interior. Uma curiosidade é que ele permanece coberto pela neve durante o ano todo.
Nome do vulcão: St Helens, nos Estados Unidos - É um vulcão ativo que fica no condado de Skamania, em Washington. e que tem esse nome por conta do diplomata britânico Lord St Helens. Ele era um amigo próximo do explorador George Vancouver.