Galeria Flocos, farelo, farinha: benefícios da aveia em diversas formas Rica em nutrientes e bastante versátil, a aveia é presença constante em dietas equilibradas. Seja em flocos, farinha ou farelo, ela contribui para a saúde e pode ajudar na prevenção de doenças ao longo do tempo. Por Flipar

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