Animais Muito além da vaca: a diversidade dos leites que nutrem a humanidade O leite acompanha a humanidade desde os primórdios da domesticação de animais, sendo não apenas fonte de nutrição, mas também elemento cultural e econômico. Ele carrega consigo histórias de sobrevivência em climas extremos, tradições culinárias e símbolos de identidade nacional. A diversidade de leites disponíveis no mundo vai muito além da vaca, que domina os mercados globais, e revela como diferentes povos se adaptaram às condições locais. Cada tipo de leite traz características próprias de sa Por Flipar