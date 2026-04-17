Galeria Do milho à panela: as diferenças que explicam por que pamonha, curau e polenta não são a mesma coisa Quando o assunto é comida à base de milho, muita gente acaba misturando preparos que, na prática, são bem diferentes entre si. Pamonha, curau e polenta, por exemplo, costumam aparecer como variações de uma mesma ideia, mas envolvem ingredientes, técnicas e até tradições distintas. A semelhança na cor e no sabor contribui para a confusão, especialmente para quem não consome esses pratos com frequência. Além disso, nomes regionais e formas de servir também influenciam nessa percepção. No fim, o mi Por Flipar

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