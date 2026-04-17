Do milho à panela: as diferenças que explicam por que pamonha, curau e polenta não são a mesma coisa

A pamonha (foto) é feita com milho verde ralado e envolvida na própria palha antes de ser cozida. Pode ser doce ou salgada e tem textura macia, levemente granulada. Diferente do curau, não é cremosa de colher, e ao contrário da polenta, não usa farinha seca.
O curau (foto) também leva milho verde, mas é preparado como um creme cozido na panela. Geralmente doce, leva açúcar e canela, ficando mais liso e uniforme que a pamonha. Ao contrário da polenta, não serve como base para pratos salgados.
A polenta (foto) é feita com fubá, que é a farinha de milho seco, e não com o grão fresco. Pode ser cremosa ou firme, sendo comum em versões salgadas com molho. Diferente da pamonha e do curau, não tem sabor naturalmente adocicado.
O milho é um dos alimentos mais importantes da história da alimentação humana, presente em diferentes culturas ao redor do mundo. Versátil, ele pode ser consumido fresco, seco ou transformado em farinha, o que explica a variedade de pratos que surgem a partir dele. Essa diversidade de usos está diretamente ligada à adaptação de cada região.
A principal diferença entre os três pratos está justamente na forma como o milho é utilizado. Enquanto pamonha e curau usam o milho verde, a polenta parte do grão seco transformado em fubá, o que altera completamente o resultado.
O modo de preparo também ajuda a distinguir. A pamonha (foto) é cozida na palha, o curau vai direto à panela até ganhar consistência cremosa, e a polenta exige cozimento com mexida constante para atingir o ponto.
O perfil de sabor varia bastante entre eles. Pamonha (foto) e curau tendem ao doce, embora a pamonha também tenha versões salgadas, enquanto a polenta aparece quase sempre em pratos salgados.
A textura é outro ponto-chave na comparação. A pamonha (foto) é firme e moldada, o curau é cremoso e homogêneo, e a polenta pode variar entre mole e mais consistente, dependendo do preparo.
As origens culturais ajudam a explicar essas diferenças. Pamonha e curau têm raízes na culinária brasileira, enquanto a polenta (foto) vem da tradição italiana e ganhou espaço principalmente no Sul do país.
Apesar de aparecerem juntos em algumas épocas do ano, como nas festas juninas, cada um ocupa um lugar específico na mesa. Pamonha e curau (foto) costumam surgir como preparos típicos, enquanto a polenta é mais presente no dia a dia.
No fim, embora a confusão seja comum, cada prato tem identidade própria. Entender essas diferenças ajuda não só a reconhecer cada um deles, mas também a valorizar a variedade de preparos possíveis a partir do milho.