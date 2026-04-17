Educação Onicofagia: os riscos pouco conhecidos por trás do hábito de roer unhas e formas de resolver o problema Roer unhas pode parecer só um hábito inocente, mas tem nome: onicofagia. Geralmente ligada à ansiedade, ao estresse ou até ao tédio, essa prática funciona como um alívio rápido — quase automático. O problema é que, com o tempo, pode trazer não só danos físicos, mas também impactos emocionais e sociais. A onicofagia é o termo médico para o ato de roer unhas, podendo atingir tanto mãos quanto pés. Esse comportamento, segundo a Psychology Today, é classificado como um hábito oral patológico e pode Por Flipar

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