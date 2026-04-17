Galeria Conexão com Freddie Mercury, arquitetura histórica e cenários paradisíacos: conheça o arquipélago de Zanzibar Localizado na costa oriental da África, o arquipélago de Zanzibar reúne paisagens tropicais, tradições antigas e uma história marcada por encontros culturais entre diferentes povos. Ao longo dos séculos, suas ilhas exerceram papel estratégico nas rotas comerciais do Oceano Índico, trajetória que deixou heranças visíveis na arquitetura, na religião e na culinária da região. A região representa o ponto de união entre costumes milenares e um cenário tropical de beleza indescritível. Confira os prin Por Flipar

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