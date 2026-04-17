Celebridades e TV Guta Stresser comenta sobre treta com Pedro Cardoso nos bastidores de ‘A Grande Família’: ‘Comecei a chorar’ Em uma entrevista dada ao jornal O Globo, a atriz Guta Stresser relembrou conflitos com Pedro Cardoso nos bastidores da série 'A Grande Família', especialmente nos últimos anos da produção. Segundo ela, o estopim da crise ocorreu durante uma gravação externa, quando uma discordância técnica evoluiu para uma agressão verbal por parte do intérprete de Agostinho Carrara. 'Ele veio andando pra cima de mim, gritando, achei que ia me bater. E disse: 'Você é uma escada, você não é nada, só existe por c Por Flipar

Reproduc?a?o/TV Globo