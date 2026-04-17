Guta Stresser comenta sobre treta com Pedro Cardoso nos bastidores de ‘A Grande Família’: ‘Comecei a chorar’

Apesar da grande química do casal Bebel e Agostinho ao longo de 14 temporadas, o convívio acabou se tornando distante após o episódio, chegando a influenciar mudanças na própria trama. Os roteiristas chegaram a propor o afastamento dos personagens na ficção.
Embora tenham compartilhado breves encontros casuais anos após o encerramento do projeto, Guta ressalta que nunca houve um pedido de desculpas oficial por parte do colega. “Mas o perdão às vezes é mais pra gente do que pro outro”, declarou a atriz. Além Bebel e Agostinho, relembre agora outros casais que marcaram época da TV brasileira!
Helena e Edu em 'Laços de Família': Vividos por Vera Fischer e Reynaldo Gianecchini, chamaram atenção pela diferença de idade entre os personagens. O romance gerou debate público e ampliou discussões sobre padrões sociais. A química do casal marcou a novela.
Jade e Lucas em 'O Clone': Interpretados por Giovanna Antonelli e Murilo Benício, simbolizaram um amor atravessado por diferenças culturais e religiosas. A história envolveu separações, reencontros e destino. Sem dúvidas, um dos casais mais lembrados da teledramaturgia.
Tieta e Ricardo em 'Tieta': Betty Faria interpretou a tia de Ricardo, vivido por Cássio Gabus Mendes. Na trama, ela tenta seduzir o rapaz na intenção de se vingar da irmã, Perpétua. A relação questionou costumes conservadores e foi um dos arcos mais comentados da novela.
Carminha e Tufão em 'Avenida Brasil': O casal interpretado por Adriana Esteves e Murilo Benício representou um casamento marcado por mentira e manipulação. A dinâmica dos dois impulsionou grande parte da narrativa de uma das novelas mais queridas pelo público.
Sinhozinho Malta e Viúva Porcina em 'Roque Santeiro': O par vivido por Lima Duarte e Regina Duarte marcou a teledramaturgia nacional com uma relação extravagante e repleta de humor. O fazendeiro e a viúva protagonizaram cenas memoráveis com uma química que cativou o público.
Catarina e Petruchio ('O Cravo e a Rosa'): Inspirada na obra de Shakespeare, a história do caipira e da feminista decidida conquistou diversas gerações. Os constantes embates entre os dois, vividos por Eduardo Moscovis e Adriana Esteves, escondiam uma paixão profunda que movia toda a narrativa da novela.
RaÃ e Babalu em 'Quatro por Quatro': O enredo destaca a conturbada relaÃ§Ã£o entre Babalu (LetÃcia Spiller) e RaÃ (Marcello Novaes), marcada pelas constantes infidelidades dele. No fim, eles acabam fugindo juntos.
Matteo e Giuliana em 'Terra Nostra': A novela acompanha o romance entre os personagens de Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio, jovens italianos que deixam a Europa por causa da crise econômica e buscam uma nova vida no Brasil. Eles enfrentam diversos desafios e desencontros, mas no fim conseguem se reencontrar.
Rafael e Serena em 'Alma Gêmea': Na trama, Eduardo Moscovis (Rafael) e Luna Liliana Castro (Serena) são separados tragicamente após a morte da jovem. Anos depois, Rafael conhece Serena (Priscila Fantin) e passa a acreditar que ela é a reencarnação de sua antiga amada.
Tarcísio Meira e Glória Menezes (vários): Mais do que um casal em uma única produção, eles representaram a união máxima da TV brasileira dentro e fora das telas. Os dois atuaram juntos na primeira novela diária do país e seguiram como o par romântico idealizado em inúmeros sucessos ao longo de décadas.