Celebridades e TV

Guta Stresser comenta sobre treta com Pedro Cardoso nos bastidores de ‘A Grande Família’: ‘Comecei a chorar’

Em uma entrevista dada ao jornal O Globo, a atriz Guta Stresser relembrou conflitos com Pedro Cardoso nos bastidores da série 'A Grande Família', especialmente nos últimos anos da produção. Segundo ela, o estopim da crise ocorreu durante uma gravação externa, quando uma discordância técnica evoluiu para uma agressão verbal por parte do intérprete de Agostinho Carrara. 'Ele veio andando pra cima de mim, gritando, achei que ia me bater. E disse: 'Você é uma escada, você não é nada, só existe por c

Por Flipar
Reproduc?a?o/TV Globo

Apesar da grande química do casal Bebel e Agostinho ao longo de 14 temporadas, o convívio acabou se tornando distante após o episódio, chegando a influenciar mudanças na própria trama. Os roteiristas chegaram a propor o afastamento dos personagens na ficção.

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Embora tenham compartilhado breves encontros casuais anos após o encerramento do projeto, Guta ressalta que nunca houve um pedido de desculpas oficial por parte do colega. “Mas o perdão às vezes é mais pra gente do que pro outro”, declarou a atriz. Além Bebel e Agostinho, relembre agora outros casais que marcaram época da TV brasileira!

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Helena e Edu em 'Laços de Família': Vividos por Vera Fischer e Reynaldo Gianecchini, chamaram atenção pela diferença de idade entre os personagens. O romance gerou debate público e ampliou discussões sobre padrões sociais. A química do casal marcou a novela.

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Jade e Lucas em 'O Clone': Interpretados por Giovanna Antonelli e Murilo Benício, simbolizaram um amor atravessado por diferenças culturais e religiosas. A história envolveu separações, reencontros e destino. Sem dúvidas, um dos casais mais lembrados da teledramaturgia.

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Tieta e Ricardo em 'Tieta': Betty Faria interpretou a tia de Ricardo, vivido por Cássio Gabus Mendes. Na trama, ela tenta seduzir o rapaz na intenção de se vingar da irmã, Perpétua. A relação questionou costumes conservadores e foi um dos arcos mais comentados da novela.

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Carminha e Tufão em 'Avenida Brasil': O casal interpretado por Adriana Esteves e Murilo Benício representou um casamento marcado por mentira e manipulação. A dinâmica dos dois impulsionou grande parte da narrativa de uma das novelas mais queridas pelo público.

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Sinhozinho Malta e Viúva Porcina em 'Roque Santeiro': O par vivido por Lima Duarte e Regina Duarte marcou a teledramaturgia nacional com uma relação extravagante e repleta de humor. O fazendeiro e a viúva protagonizaram cenas memoráveis com uma química que cativou o público.

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Catarina e Petruchio ('O Cravo e a Rosa'): Inspirada na obra de Shakespeare, a história do caipira e da feminista decidida conquistou diversas gerações. Os constantes embates entre os dois, vividos por Eduardo Moscovis e Adriana Esteves, escondiam uma paixão profunda que movia toda a narrativa da novela.

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RaÃ­ e Babalu em 'Quatro por Quatro': O enredo destaca a conturbada relaÃ§Ã£o entre Babalu (LetÃ­cia Spiller) e RaÃ­ (Marcello Novaes), marcada pelas constantes infidelidades dele. No fim, eles acabam fugindo juntos.

DivulgaÃ§Ã£o

Matteo e Giuliana em 'Terra Nostra': A novela acompanha o romance entre os personagens de Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio, jovens italianos que deixam a Europa por causa da crise econômica e buscam uma nova vida no Brasil. Eles enfrentam diversos desafios e desencontros, mas no fim conseguem se reencontrar.

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Rafael e Serena em 'Alma Gêmea': Na trama, Eduardo Moscovis (Rafael) e Luna Liliana Castro (Serena) são separados tragicamente após a morte da jovem. Anos depois, Rafael conhece Serena (Priscila Fantin) e passa a acreditar que ela é a reencarnação de sua antiga amada.

Márcio de Souza/TV Globo

Tarcísio Meira e Glória Menezes (vários): Mais do que um casal em uma única produção, eles representaram a união máxima da TV brasileira dentro e fora das telas. Os dois atuaram juntos na primeira novela diária do país e seguiram como o par romântico idealizado em inúmeros sucessos ao longo de décadas.

Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial

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