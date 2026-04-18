Galeria Vídeo de robô humanoide ‘caçando’ javalis pelas ruas da Polônia viraliza na internet; veja origem Cenas curiosas envolvendo robôs têm se tornado cada vez mais comuns ao redor do mundo. Alguns já participam de testes em espaços públicos, eventos oficiais e até interações com moradores. Em alguns casos, essas máquinas acabam protagonizando situações inesperadas. Foi exatamente isso que aconteceu com o robô humanoide conhecido como Edward Warchocki protagonizou uma cena inusitada ao ser filmado tentando afastar um grupo de javalis que circulava por uma rua de Varsóvia, na Polônia. As imagens fo Por Flipar

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