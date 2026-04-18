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Vídeo de robô humanoide ‘caçando’ javalis pelas ruas da Polônia viraliza na internet; veja origem

Cenas curiosas envolvendo robôs têm se tornado cada vez mais comuns ao redor do mundo. Alguns já participam de testes em espaços públicos, eventos oficiais e até interações com moradores. Em alguns casos, essas máquinas acabam protagonizando situações inesperadas. Foi exatamente isso que aconteceu com o robô humanoide conhecido como Edward Warchocki protagonizou uma cena inusitada ao ser filmado tentando afastar um grupo de javalis que circulava por uma rua de Varsóvia, na Polônia. As imagens fo

Por Flipar
Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais

No vídeo, a máquina corre na direção dos animais enquanto grita em polonês para que eles se afastem, conduzindo-os até uma área de mata próxima. O modelo possui câmeras integradas, microfone e alto-falante, o que permite comunicação direta com o ambiente ao redor.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

Equipado com software de inteligência artificial, o robô pertence ao modelo Unitree G1 e passou a chamar atenção nas redes sociais, onde ganhou notoriedade e seguidores curiosos com suas aparições públicas. Segundo a fabricante, ele pode atingir velocidade máxima de 7,2 km/h.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

Em uma publicação feita na plataforma X, a conta associada ao robô afirmou de forma bem-humorada que ele estava “levando os javalis de volta para a floresta”. Desenvolvido pela Unitree Robotics, Edward Warchocki mede cerca de 1,30 metro de altura, pesa aproximadamente 35 kg e conta com bateria com autonomia de até duas horas.

Robô Edward Warchocki - Reproduc?a?o/TV Puls

Essa não foi a primeira vez que Edward Warchocki despertou interesse do público. O robô já circulou pelos corredores do Sejm, também na Polônia, onde interagiu com parlamentares, e também participou de programas de televisão exibidos pela manhã no país.

Reproduc?a?o/TV Puls

De acordo com informações divulgadas pelo site 'Futurism', a capital polonesa enfrenta problemas frequentes com o aumento do número de javalis em áreas urbanas. Em resposta, o prefeito autorizou medidas de controle populacional que incluem o abate desses animais na cidade.

Andreas Lischka/Pixabay

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