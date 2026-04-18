Vídeo de robô humanoide ‘caçando’ javalis pelas ruas da Polônia viraliza na internet; veja origem

No vídeo, a máquina corre na direção dos animais enquanto grita em polonês para que eles se afastem, conduzindo-os até uma área de mata próxima. O modelo possui câmeras integradas, microfone e alto-falante, o que permite comunicação direta com o ambiente ao redor.
Equipado com software de inteligência artificial, o robô pertence ao modelo Unitree G1 e passou a chamar atenção nas redes sociais, onde ganhou notoriedade e seguidores curiosos com suas aparições públicas. Segundo a fabricante, ele pode atingir velocidade máxima de 7,2 km/h.
Em uma publicação feita na plataforma X, a conta associada ao robô afirmou de forma bem-humorada que ele estava “levando os javalis de volta para a floresta”. Desenvolvido pela Unitree Robotics, Edward Warchocki mede cerca de 1,30 metro de altura, pesa aproximadamente 35 kg e conta com bateria com autonomia de até duas horas.
Essa não foi a primeira vez que Edward Warchocki despertou interesse do público. O robô já circulou pelos corredores do Sejm, também na Polônia, onde interagiu com parlamentares, e também participou de programas de televisão exibidos pela manhã no país.
De acordo com informações divulgadas pelo site 'Futurism', a capital polonesa enfrenta problemas frequentes com o aumento do número de javalis em áreas urbanas. Em resposta, o prefeito autorizou medidas de controle populacional que incluem o abate desses animais na cidade.